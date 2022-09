Dinh thự chục triệu USD dùng nội thất Italy chế tác thủ công

The Coral Cavalli là dinh thự hàng hiệu có số lượng 2 căn, đánh dấu hợp tác giữa Gran Meliá và thương hiệu thời trang xa xỉ Italy - Roberto Cavalli.

Theo đại diện KDI Holdings, đây là dinh thự nghệ thuật thứ hai nằm trong bộ sưu tập The Coral Editions, trị giá chục triệu đô, số lượng chỉ có hai căn tại Gran Meliá Nha Trang (Bãi Tiên, Khánh Hòa).

Không gian nghệ thuật xa hoa

Tại The Coral Cavalli, toàn bộ nội thất bao gồm thảm, giấy dán tường, sofa, bàn ăn, giường ngủ... sẽ được các nghệ nhân Italy chế tác thủ công với kỹ thuật may đo chuyên nghiệp. Đồng thời, các nhà thiết kế của Robert Cavalli sử dụng các vật liệu cao cấp như tơ lụa, sasin, da thuộc... cùng họa tiết lông thú, da rắn... để tạo nên sự sang trọng và hoành tráng cho căn dinh thự.

Không gian nội thất Roberto Cavalli tại dinh thự The Coral Editions. Ảnh: KDI Holdings

Bên cạnh đó, trong mọi không gian từ phòng khách đến phòng ngủ của dinh thự sẽ được bày trí các thiết kế nổi bật của thương hiệu thời trang nội thất này như ghế sofa Assal, bàn cà phê Turkana và Ragali hay chiếc giường Elgon... với gam màu tinh tế, tính thẩm mỹ cao.

"Việc kết hợp với thương hiệu Italy để lên ý tưởng và chế tác đồ nội thất giúp The Coral Cavalli trở thành chốn đến của nghệ thuật, đồng thời tôn vinh phong cách sống của chủ nhân", đại diện KDI Holdings nói thêm.

Nổi danh là "quý ông hoang dã của làng mốt Italy", các thiết kế của Roberto Cavalli chú trọng vào kỹ thuật in vải với những họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên, giàu nghệ thuật. Thương hiệu này thành lập năm 1970, hiện trở thành một trong những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới và phát triển dòng nội thất Cavalli cho các khách sạn cao cấp.

Từng chia sẻ tại thời điểm Gran Meliá Nha Trang ra mắt lần đầu vào cuối năm 2021, chủ đầu tư KDI Holdings đặt mục tiêu "khai phá những nấc thang mới của trải nghiệm xa hoa dành cho tầng lớp dân số 1% tinh hoa".

Gế sofa Assal, bàn cà phê Turkana và Ragall tại phòng khách dinh thự The Coral Cavalli. Ảnh: KDI Holdings

Bộ sưu tập nội thất 2022 - The Wild Collection được KDI Holdings lựa chọn để đưa vào Gran Meliá Nha Trang mang điểm nhấn là những họa tiết động vật, hình in quyến rũ thiết kế bởi Fausto Puglisi. Sự pha trộn tinh tế của gam màu bạc, xám nhạt một cách ngẫu hứng và sống động trên nền vàng hoàng kim sang trọng phủ lên dinh thự The Coral Cavalli một gam màu hoàng gia sang trọng nhưng không phá bỏ tinh thần hiện đại mà Gran Meliá hướng tới.

Trong không gian phòng khách của căn dinh thự là chiếc ghế sofa Assal bọc da với đường khâu trang trí màu be tinh tế, trong khi đệm có họa tiết động vật của nhà thiết kế Fausto Puglisi hay bàn cà phê Turkana và Ragall mang họa tiết đá cẩm thạch Versylis. Nội thất tại The Coral Cavalli còn có chiếc giường Elgon với họa tiết được lấy cảm hứng từ kỹ thuật kintsugi cổ xưa của Nhật Bản, một kỹ thuật đặc sắc mang lại sức sống mới cho những mảnh vỡ của đồ vật dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư KDI Holdings cho biết, ngoài những thiết kể của Cavalli, đơn vị này còn lựa chọn nhập khẩu nội thất từ các thương hiệu nổi tiếng như Minotti (Italy), Porcelanosa (Tây Ban Nha)... đưa vào không gian tư dinh.

Dinh thự hoàng kim The Coral Cavalli sắp trình làng

Là phiên bản tiếp theo trong bộ sưu tập The Coral Special Editions, The Coral Cavalli nằm biệt lập trên "bán đảo tỷ phú" Gran Meliá Nha Trang. Với thế đất nở hậu, hình rẻ quạt cùng diện tích 900m2, dinh thự này có tầm nhìn hướng biển Đông và sở hữu khoảng trời bao la của vịnh biển Nha Trang.

The Coral Cavalli có tầm nhìn rộng ra biển. Ảnh phối cảnh: KDI Holdings

Bên cạnh thiết kế nội thất cao cấp, tư dinh còn sở hữu đa dạng tiện ích dành cho giới thượng lưu như thư phòng, nhà hát tại gia, home spa, gym, wine and cigar lounge (phòng uống rượu và hút xì gà)... mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng cao cấp.

Đại diện KDI Holdings cho biết, dinh thự The Coral Cavalli sẽ ra mắt vào đầu tháng 10/2022.

Hoàng Khải