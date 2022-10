Dinh thự 15 triệu USD được Cavalli thiết kế nội thất

Dinh thự The Coral Cavalli là sản phẩm hợp tác cùng thương hiệu thời trang xa xỉ Roberto Cavalli, được định giá lên đến 15 triệu đô với diện tích lên đến 900m2 và mặt tiền 60m.

Ngày 16/10, KDI Holdings tổ chức sự kiện ra mắt dinh thự The Coral Cavalli tại khách sạn The Reverie Sài Gòn. Đây là sản phẩm tiếp theo nằm trong bộ sưu tập dinh thự Gran Meliá Nha Trang. Trước đó, chủ đầu tư KDI Holdings đã giới thiệu ra thị trường The Coral Artistry (phiên bản nằm trong bộ sưu tập The Coral Special Editions) từ giữa tháng 9.

Với mong muốn xây dựng hành trình nâng tầm chất sống của giới thượng lưu, hướng đến chuẩn mực thế giới, KDI Holdings hợp tác cùng thương hiệu thời trang xa xỉ Roberto Cavalli để cho ra mắt dòng dinh thự The Coral Cavalli.

Dinh thự The Coral Cavalli nằm ở vị trí cao nhất Gran Meliá Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Đến với sự kiện ra mắt The Coral Cavalli, khách tham dự sẽ được dẫn lối bước vào thế giới nghệ thuật và thời trang đầy sáng tạo. Sự kiện hé lộ kỹ thuật in ấn, thiết kế họa tiết nổi tiếng của Roberto Cavalli được áp dụng để kiến tạo nên bộ sưu tập nội thất hoàng gia The Wild Collection 2022 trong dinh thự The Coral Cavalli.

Chia sẻ về sự hợp tác này, đại diện chủ đầu tư cho biết công ty luôn tìm kiếm những cảm hứng sáng tạo, mới mẻ, tiên phong và khác biệt để đưa vào những dinh thự của Gran Meliá Nha Trang và The Coral Cavalli là một trong những đột phá đó.

"Với số lượng hữu hạn trên toàn thế giới, sự xuất hiện của The Coral Cavalli không chỉ đem đến một sản phẩm bất động sản hàng hiệu đúng nghĩa mà còn tạo ra một lối sống đẳng cấp khác biệt", đại diện KDI Holdings nhấn mạnh.

Trong các dinh thự tại Gran Meliá Nha Trang thì The Coral Special Editions là dòng sản phẩm có kiến trúc xa hoa, bề thế nhất. Đặc biệt, The Coral Cavalli có diện tích lên tới 900m2, mặt tiền rộng 60m hướng biển, mang đến không gian rộng mở, hòa vào thiên nhiên. Diện tích dinh thự lớn giúp chủ nhân có những không gian đặc quyền như thư phòng, nhà hát tại gia, home spa, gym, wine & cigar lounge... hay phòng quản gia và khu vực bếp kín phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi dài ngày của chủ nhân, mang đến cho khách hàng trải nghiệm thượng lưu đúng nghĩa.

Nội thất dinh thự được đội ngũ của Cavalli tự tay thiết kế và đặt vào bộ sưu tập mới nhất. Ảnh: KDI Holdings

Cùng với đó việc kết hợp với thương hiệu Cavalli để lên ý tưởng và chế tác đồ nội thất cho dinh thự, The Coral Cavalli còn mang đến không gian đậm chất nghệ thuật, sáng tạo và đột phá cho các chủ nhân thượng lưu.

Tại đây, đội ngũ thiết kế của Roberto Cavalli sắp đặt khéo léo và tỉ mỉ đến từng chi tiết nội thất trong dinh thự The Coral Cavalli bao gồm thảm, giấy dán tường, sofa, bàn ăn, giường ngủ... nằm trong bộ sưu tập nội thất 2022 - The Wild Collection của Cavalli.

Đây là bộ sưu tập được coi là phá cách nhất từ trước đến nay của Cavalli khi pha trộn giữa gam màu bạc, xám nhạt một cách ngẫu hứng và sống động trên nền họa tiết lông thú, da rắn, vàng hoàng kim sang trọng, chất liệu thượng hạng như tơ lụa, satin, da thuộc.

Sự pha trộn giữa gam màu hoàng gia cùng các họa tiết lông thú. Ảnh: KDI Holdings

Bộ sưu tập The Coral Special Editions tạo nên một điểm nhấn mới của bất động sản siêu xa xỉ. Các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập này đều có những nét riêng độc đáo và đặc sắc như The Coral Artistry mang đậm dấu ấn của loại hình bất động sản nghệ thuật, The Coral Cavalli sở hữu nội thất đến từ bộ sưu tập hàng hiệu của Cavalli, The Coral Porsche - lấy cảm hứng từ thiết kế huyền thoại của thương hiệu xe hơi siêu sang từ Đức. The Coral Special Editions với mức định giá cho mỗi căn dinh thự từ 10-15 triệu USD đang phá vỡ và xác lập giới hạn mới của bất động sản siêu sang.

Yên Chi