Đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng

Nằm tiếp giáp với Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đón không khí lạnh sớm nhất và mạnh nhất miền Bắc. Rạng sáng nay, băng xuất hiện, bám dày trên các bức tường ở độ cao gần 1.200 m.
Nằm tiếp giáp với Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đón không khí lạnh sớm nhất và mạnh nhất miền Bắc. Rạng sáng nay, băng xuất hiện, bám dày trên các bức tường ở độ cao gần 1.200 m.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận nhiệt độ ở trạm quan trắc trên đỉnh Mẫu Sơn là 0,2 độ C, thấp nhất cả nước. Đến trưa, thiết bị đo của một số cơ sở lưu trú hiển thị mức nhiệt 3 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận nhiệt độ ở trạm quan trắc trên đỉnh Mẫu Sơn là 0,2 độ C, thấp nhất cả nước. Đến trưa, thiết bị đo của một số cơ sở lưu trú hiển thị mức nhiệt 3 độ C.
Nền nhiệt xuống thấp, mưa nhỏ và sương mù dày đặc khiến băng giá hình thành ở khoảng 100 m từ đỉnh núi trở xuống.
Nền nhiệt xuống thấp, mưa nhỏ và sương mù dày đặc khiến băng giá hình thành ở khoảng 100 m từ đỉnh núi trở xuống.
Các hàng rào sắt B40 khoác lớp băng trắng xóa. Người Pháp từng phát hiện điểm nghỉ dưỡng lý tưởng ở Mẫu Sơn nên đã xây dựng một số biệt thự. Hiện đỉnh núi có thêm nhiều nhà nghỉ, thu hút du khách.
Các hàng rào sắt B40 khoác lớp băng trắng xóa. Người Pháp từng phát hiện điểm nghỉ dưỡng lý tưởng ở Mẫu Sơn nên đã xây dựng một số biệt thự. Hiện đỉnh núi có thêm nhiều nhà nghỉ, thu hút du khách.
Tại các sườn đón gió, băng kết dày đặc trên cây cối, bị gió thổi thì rụng xuống phủ trắng xóa mặt đất. Do địa hình phức tạp, việc tiếp cận của du khách gặp nhiều khó khăn.
Tại các sườn đón gió, băng kết dày đặc trên cây cối, bị gió thổi thì rụng xuống phủ trắng xóa mặt đất. Do địa hình phức tạp, việc tiếp cận của du khách gặp nhiều khó khăn.
Băng bám trên những cây cỏ mọc sát mặt đất. Từ chiều nay, khi nhiệt độ giảm trở lại, khả năng băng tiếp tục gia tăng.
Băng bám trên những cây cỏ mọc sát mặt đất. Từ chiều nay, khi nhiệt độ giảm trở lại, khả năng băng tiếp tục gia tăng.
Nghe tin Mẫu Sơn xuất hiện băng, một nhóm du khách đã khởi hành từ Hà Nội lên Mẫu Sơn để trải nghiệm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày mai. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12, riêng vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực núi cao cần đề phòng băng giá, mưa tuyết.
Nghe tin Mẫu Sơn xuất hiện băng, một nhóm du khách đã khởi hành từ Hà Nội lên Mẫu Sơn để trải nghiệm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày mai. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12, riêng vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực núi cao cần đề phòng băng giá, mưa tuyết.
Gia Chính
Ảnh: Na Na, Thanh Hoa, Đinh Văn Quyết