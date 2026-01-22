Đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng

Đến 14h, băng vẫn phủ dày trên các cành cây tại đỉnh núi.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đợt này nhiệt độ vùng núi thấp nhất 6-9 độ, đồng bằng 10-12 độ C, nhưng người dân có cảm giác rét buốt hơn đợt ngày 5-8/1.

Nguyên nhân đợt đầu tháng 1 là rét khô, do ít mây, ban đêm nhiệt độ giảm sâu nhưng ban ngày nắng, nền nhiệt tăng rõ rệt. Còn đợt rét hiện nay là rét ẩm, trời nhiều mây khiến nhiệt độ cả ngày lẫn đêm duy trì thấp. Vì vậy, nền nhiệt trung bình ngày của đợt rét này thấp hơn, tạo cảm giác rét buốt và kéo dài hơn.