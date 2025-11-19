Đỉnh núi cao ở Lào Cai, Lai Châu xuất hiện băng giá

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đỉnh Phu Sa Phìn ở Lào Cai, đỉnh Ngũ Chỉ Sơn ở Lai Châu xuất hiện băng giá dày, duy trì từ sáng đến chiều.

Đỉnh Phu Sa Phìn nằm trong dãy Tà Xùa, xã Hạnh Phúc, cao 2.868 m. Từ 8h ngày 19/11, dẫn đoàn khách leo núi, anh Phang A Chia đã phát hiện băng bám trên cành cây, ngọn cỏ từ độ cao 2.600 m. Càng lên cao, băng dày hơn, trắng xóa khoảng một km vạt núi.

Đây là lần đầu tiên trong mùa đông 2025-2026 miền Bắc xuất hiện băng giá, sớm hơn so với mọi năm khoảng nửa tháng.

Băng giá trên đỉnh Phu Sa Thìn ở Lào Cai, sáng 19/11. Ảnh: Phang A Chia

Tương tự, đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn, cao hơn 2.800 m, nằm giáp ranh giữa xã Sa Pa (Lào Cai) và xã Bình Lư (Lai Châu) cũng xuất hiện băng giá từ sáng và tiếp tục duy trì đến chiều khi nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, mật độ băng không dày như ở Phu Sa Thìn.

Hôm nay miền Bắc bước sang ngày thứ hai chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. 15 tỉnh thành ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ C, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hơn 3 độ. Nhiều điểm núi cao như Pha Đinh (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 6-8 độ C.

Tại Hà Nội, cả 5 trạm đo đều dưới 15 độ C, trong đó Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Hà Đông khoảng 13 độ, Sơn Tây hơn 14 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay không khí lạnh đã lan xuống hầu khắp Nam Trung Bộ. Dự báo, đêm nay và ngày mai miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống). Quảng Trị và Huế rét về đêm và sáng.

Băng giá trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, sáng 19/11. Ảnh: Vua Ăn Mày

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Quảng Trị - Huế 16-19 độ C.

Dự báo của Accuweather (Mỹ) cho thấy từ ngày mai, Hà Nội ấm dần lên, nhiệt độ tăng khoảng 6 độ, dao động 16-22 độ C; cuối tuần khoảng 15-26 độ. Sa Pa từ ngày mai cũng nhích dần, đến chủ nhật đạt 7-16 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng lớn đến đàn gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng; mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực dốc và ngập úng cục bộ tại đô thị, khu công nghiệp.

Gia Chính

>>Dự báo chi tiết nhiệt độ 7 ngày tại đây.