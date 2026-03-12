Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ chụp lại ảnh cưới sau 10 năm

Victor Vũ cũng gửi lời cảm ơn vợ và các con, nói nhờ họ mà cuộc sống của anh có thêm nhiều ý nghĩa.

Cả hai gặp nhau lần đầu khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của Victor Vũ tại Việt Nam - Chuyện tình xa xứ (2008). Mối quan hệ tình cảm nảy nở sau nhiều năm làm việc chung. Anh cầu hôn diễn viên tại nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp vào năm 2012 và tổ chức đám cưới tại TP HCM năm 2016.