Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ chụp lại ảnh cưới sau 10 năm

Ngày 12/3, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ bộ ảnh thực hiện tại một resort ở TP HCM. Diễn viên cho biết sau 10 năm về chung nhà cùng Victor Vũ, cô thấy mình giỏi giang và tiến bộ hơn. Bạn đời cho cô cuộc sống đầy đủ, vui vẻ.
Victor Vũ cũng gửi lời cảm ơn vợ và các con, nói nhờ họ mà cuộc sống của anh có thêm nhiều ý nghĩa.
Cả hai gặp nhau lần đầu khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của Victor Vũ tại Việt Nam - Chuyện tình xa xứ (2008). Mối quan hệ tình cảm nảy nở sau nhiều năm làm việc chung. Anh cầu hôn diễn viên tại nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp vào năm 2012 và tổ chức đám cưới tại TP HCM năm 2016.
Đạo diễn Việt kiều đồng hành vợ chăm sóc hai con trai để cô luôn cảm thấy được san sẻ công việc gia đình.
Đinh Ngọc Diệp cho biết luôn tuân theo lời khuyên của mẹ chồng trong việc giữ gìn hạnh phúc đó là "tương kính như tân". Cả hai tìm cách dung hòa cá tính đối lập để giữ "lửa" hôn nhân.
Victor Vũ nói luôn tôn trọng vợ, không bao giờ ép cô làm những điều không thích.
Đạo diễn hiếm khi tụ tập cùng bạn bè. Khi không có dự án phim ảnh, anh đưa cả nhà đi du lịch, gắn kết các thành viên.
Ngoài công việc, niềm hạnh phúc của cả hai là những giây phút quây quần bên các con. Họ thích đưa con đi chơi hoặc trải nghiệm cuộc sống.
Đinh Ngọc Diệp đoạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô 2004 và Người mẫu được yêu thích tại giải Người mẫu Việt Nam năm 2006. Ngoài ra, cô từng dẫn chương trình Thời trang và cuộc sống. Người đẹp nổi tiếng qua series Anh chỉ có mình em, Hoa dã quỳ, Mưa thủy tinh và các phim điện ảnh Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Người bất tử. Ngoài diễn xuất, cô giữ vai trò giám đốc sản xuất phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người vợ cuối cùng.
Victor Vũ từng ghi dấu với phim Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Quả tim máu. Năm 2015, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh - trở thành hiện tượng phòng vé, Victor Vũ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam. Năm 2019, Mắt biếc - chuyển thể từ truyện dài cùng tên - đạt doanh thu 180 tỷ đồng, vào top 5 phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó, đoạt giải Bông Sen Vàng 2021.
Khoảnh khắc vui đùa của gia đình Đinh Ngọc Diệp, Victor Vũ.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp