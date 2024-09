So với các dòng xe gầm thấp truyền thống, SUV thường có mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn bởi trọng lượng lớn, hệ số cản gió cao hơn. Khi Lamborghini gia nhập phân khúc này, họ mang những tinh chỉnh cao cấp của dòng siêu xe lên chiếc SUV thông thường. Với DNA thể thao sẵn có từ hãng siêu xe Italy, những trải nghiệm tốc độ trên đường dài với Urus mang đến cho hành trình những cảm xúc khác biệt, bên cạnh những ưu điểm truyền thống của dòng SUV.

Với mục tiêu tối ưu tính khí động học, Urus mới trang bị cánh gió sau được tinh chỉnh, tăng lực ép đến 38% so với phiên bản trước. Tấm hướng gió phía trước được nâng cấp giúp giảm tối đa luồng khí nhiễu động di chuyển qua các hốc bánh, giảm chỉ số cản gió và tối ưu làm mát cho động cơ. Phần đuôi xe của phiên bản Performante được thiết kế lấy cảm hứng từ siêu phẩm Aventador SVJ giúp tăng tính khí động học.

Trên bộ đôi Super SUV, hãng trang bị carbon ở cản trước, thân xe, nắp capô và cả tùy chọn nóc carbon cho những khách hàng đam mê phong cách thể thao. Với bản Performante, carbon còn được trang bị ở khe gió, vòm bánh xe, cánh gió và tay nắm cửa... biến Urus Performante trở thành mẫu Super SUV hiệu năng cao có số lượng các bộ phận bằng sợi carbon nhiều nhất trong phân khúc. Bộ mâm và hệ thống ống xả trên phiên bản này cũng sử dụng hợp kim titan giúp tối ưu trọng lượng, nhẹ hơn 47 kg so với bản S.

Cả hai phiên bản Urus S và Performante dùng chung động cơ V8, dung tích 4.0 cho công suất 666 mã lực, tăng 16 mã lực so với phiên bản trước. Mô-men xoắn tối đa đạt 850 Nm từ tua máy 2.300 – 4.500 vòng/ phút. Với phiên bản S, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây. Tốc độ 100 km/h đến khi dừng hẳn ở quãng đường 33,7 m. Với phiên bản Performante, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và quãng đường từ 100 km/h về 0 trong 32,9 m.

Bộ vành hợp kim thiết kế mới đi kèm bộ lốp tiêu chuẩn Pirelli P Zero với rãnh rộng giúp bám đường tốt hơn. Khách hàng cũng có thể trang bị lốp hiệu suất cao Pirelli P Zero Trofeo R dưới dạng tùy chọn. Hệ thống ống xả của bộ đôi Urus do thương hiệu Akrapovic thiết kế đặc biệt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh ngay từ khi khởi động, chất âm cũng thay đổi theo các chế độ vận hành.