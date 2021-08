Đình Lộc - Xuân Thảo mong kỹ năng vũ công Việt tiệm cận thế giới

Cặp vũ công Đình Lộc - Xuân Thảo mở trung tâm dạy nhảy giúp các bạn trẻ phát triển kỹ năng, luyện tập kỹ thuật cao.

Trung tâm dạy nhảy của vợ chồng Đình Lộc - Xuân Thảo hoạt động từ ngày 29/10/2018. Gần ba năm qua, cặp vũ công đào tạo thế hệ trẻ, tạo nền tảng giúp các em vươn tới ước mơ, hoàn thiện kỹ năng của mình.

- Từ đâu anh chị có kế hoạch phát triển trung tâm dạy nhảy?

- Đình Lộc và Xuân Thảo cùng có điểm chung đều từng là vận động viên quốc gia, sau này chuyển hướng sang con đường nhảy múa. May mắn mỉm cười nên cả hai đạt được một số thành tích nhất định với sự nghiệp, đam mê đã lựa chọn. Nhưng hành trình đã qua cũng đầy khó khăn, không ít lần bỡ ngỡ, phân vân.

Một trong những nét đặc trưng của chúng tôi là kỹ thuật chuyên nghiệp, vốn được khổ luyện trong quãng thời gian làm vận động viên. Điều này cũng tương đồng với một số vũ công thế giới, mỗi ngày họ luôn luyện nhảy múa song song tập kỹ thuật uốn dẻo, nhào lộn, thể lực; các kỹ thuật độ khó cao như một vận động viên.

Nhưng điều này chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, vì vậy chúng tôi muốn mở một trung tâm, nơi các em được định hướng và hiểu tầm quan trọng của việc học vũ đạo song song kỹ thuật cao, để các em có thể phát triển kỹ năng theo hướng vũ công thế giới. Đây cũng là điểm khác biệt tại Mania Family.

Đình Lộc - Xuân Thảo có nhiều dự án giúp các vũ công trẻ thêm kỹ năng, nhiệt huyết với nghề. Ảnh: NVCC

- Điểm khác biệt đó thể hiện ra sao trong giáo trình?

- Chuyên môn chính mà các em được rèn luyện là thể loại ép dẻo và nhào lộn. Ngoài ra, trung tâm có các lớp như Đương đại, Contemporary, Jazz Funk, Sexy Dance, Jazz Kids...

Ngoài các lớp riêng biệt như lớp chuyên về vũ đạo, chuyên về kỹ thuật thì trung tâm có một chương trình đặc biệt là đội tuyển Mania Young. Đây là lớp cho các bé lứa 8-13 tuổi, phải vượt qua bài đánh giá trình độ mới có thể vào học, tập trung vào thể loại Jazz và luyện tập kỹ thuật cao. Các em cũng được học những kỹ thuật cá nhân của Đình Lộc và Xuân Thảo nên điều kiện cơ thể và trình độ cơ bản phải phù hợp.

- Anh chị có nguyện vọng gì trong việc đào tạo thế hệ trẻ?

- Công nghệ ngày nay phát triển rất mạnh mẽ, các bạn trẻ yêu thích nhảy múa có thể nghiên cứu bộ môn này và tập luyện mọi lúc mọi nơi. Cùng với đó là hàng loạt yếu tố thuận lợi để phát triển kỹ năng.

Tuy vậy trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận thấy bên cạnh những điểm tích cực là nhiệt huyết, sự sáng tạo và năng lượng, một số vũ công trẻ thiếu sự kiên nhẫn, ngại khổ luyện và dễ nản khi luyện tập kỹ thuật nào đó. Vì kỹ thuật không phải cứ tập vài tuần là thành thục. Có những động tác mất đến vài tháng, thậm chí vài năm, tuỳ vào điều kiện cơ thể, độ khó.

Hoặc có bạn nhảy múa thiếu trau chuốt về dáng dấp và biên độ về biểu cảm (gần giống như sự cẩu thả). Không phải chỉ có viết chữ mới cần nắn nót, trong nhảy múa, vũ đạo và kỹ thuật cũng cần được thể hiện với tất cả nhiệt huyết, trái tim. Chính sự nắn nót ấy nên có những vũ công khi nhảy múa, mỗi hơi thở đều chứa đựng sự chỉn chu, các động tác cơ bản thôi cũng làm mình "nổi da gà", một cái đá chân thôi cũng làm mình ngưỡng mộ. Tất cả vì họ đã qua một quá trình nắn nót, trau truốt bản thân lâu dài.

Chúng tôi hy vọng có thể giúp các bạn trẻ xóa bỏ những hạn chế. Đồng thời với sự dẫn dắt tại Mania Family, các em có thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, từ đó rèn luyện năng lực cá nhân, tư duy sáng tạo và niềm đam mê.

Nhóm Mania Young với các thành viên có kỹ năng tốt. Ảnh: Mania Family

- Mania có một chương trình đặc biệt tổng kết năm là showcase của giáo viên, học viên. Buổi diễn này có ý nghĩa thế nào với các vũ công trẻ?

- Vũ công học nhảy để tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, vì vậy buổi diễn này có ý nghĩa như một nơi để các em tìm được cảm giác sân khấu. Với nhiều em, đây là sàn diễn đầu tiên, giúp trau dồi sự tự tin, bản lĩnh, bồi đắp đam mê với các điệu nhảy.

Điều tôi tự hào nhất là tất cả giáo viên, học viên đều nỗ lực tập luyện cho các màn trình diễn. Mỗi lớp đều thể hiện được sự tiến bộ trong biểu cảm, diễn tả cảm xúc lẫn kỹ năng của thể loại mà bản thân đang theo học và yêu thích.

Các học viên đều được giáo viên đứng lớp rèn luyện, trau dồi thế mạnh của bản thân, sửa chữa khuyết điểm để dàn dựng bài, đội hình hợp lý. Mỗi cá nhân đều cố gắng và rèn luyện với quyết tâm cao nhất, để cùng tỏa sáng trên sân khấu.

- Buổi showcase xoay quanh chủ đề gì và quá trình chuẩn bị ra sao?

- Chương trình đã được lên kế hoạch từ cuối năm 2019 nhưng hoãn đến đầu năm nay mới có thể tổ chức vì dịch bệnh. Suốt thời gian đó, đội ngũ Mania Family tự mình thực hiện các khâu như tập luyện, thuê sân khấu, lên kịch bản, điều phối nhân lực...

Với chủ đề "Embrace your inner child" (Hòa mình như trẻ con), 60 thành viên của trung tâm đã xây dựng những kịch bản thú vị. Đặc biệt, quá trình tập luyện có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ. Như tất cả học viên đều sắp xếp tập tăng tiết nhiều hơn so với bình thường, đến 4-5 buổi/một tuần, để mang lên sân khấu những tiết mục trình diễn chỉn chu, hoàn hảo nhất. Hay các giáo viên không chỉ tăng giờ dạy mà còn tìm kiếm, chăm lo trang phục phù hợp.

Một tiết mục trong buổi showcase. Ảnh: Mania Family

- Nhìn lại hành trình đã qua, anh chị nhận thấy mình có được những gì?

- Thời gian đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì phải tự mình lo lắng, thực hiện mọi việc. Đặc biệt trong việc điều hành trung tâm, vì không có đội ngũ chuyên trách nên gặp nhiều bất cập. Chưa kể quỹ thời gian của cả hai đều hạn hẹp, song song phát triển trung tâm là phải đi diễn, chăm sóc bé Bon vừa tròn một tuổi. Ba tháng sau khi hoạt động, Mania Family mới tìm được những người bạn đồng hành để cùng vận hành, đồng thời có những kế hoạch phát triển tốt hơn.

Sức mạnh giúp Mania Family vượt qua giai đoạn khó khăn và duy trì trung tâm đến hôm nay là sự yêu thương, tin tưởng, ủng hộ của phụ huynh cũng như các học viên. Cùng với đó là sự đồng hành và tâm huyết của đội ngũ giáo viên, thành viên Mania.

Đặc biệt nhất, mỗi học viên đều có sự yêu thích và đam mê với nhảy múa, sau quá trình rèn luyện đều có những thành tích nhất định. Đó chính là động lực lớn nhất giúp chúng tôi kiên trì vận hành trung tâm dù hai năm qua Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Bây giờ, niềm hy vọng lớn nhất của chúng tôi là mọi người nhiều sức khoẻ, vượt qua thời kỳ khó khăn này, đón cuộc sống trở lại bình thường.

Xuất thân là một vận động viên aerobic chuyên nghiệp tại TP HCM, sự nghiệp của Đình Lộc được chú ý khi trở thành Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Còn Xuân Thảo là Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2014. Cả hai kết hôn vào năm 2017, cùng nhau gặt hái nhiều thành công, giải thưởng, trong đó có quán quân 100 giây rực rỡ năm 2018... Hiện, Xuân Thảo - Đình Lộc là cặp đôi vũ công được yêu thích của showbiz Việt.

Minh Tú