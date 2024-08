Định hủy hôn khi bạn gái muốn tôi chi thêm 30 triệu đồng tiệc cưới

Tôi rất buồn, không muốn cưới nữa vì thấy nhà bạn gái sĩ diện, trong khi đang khó khăn.

Tôi 28 tuổi, bạn gái nhỏ hơn một tuổi, quen nhau được ba năm, dự định năm sau cưới và gia đình hai bên đã gặp nhau. Chúng tôi tính tổ chức đám cưới vào tầm tháng 6 năm sau, chi phí thống nhất tự lo, một phần cũng do bạn gái nói gia đình khó khăn nên không muốn phiền ba mẹ. Giờ bên nhà gái muốn làm đám cưới lớn, số bàn gấp đôi với số bàn của nhà tôi, gần 60 bàn. Bạn gái cũng nói tiền tiệc có thể sẽ lỗ do bên dòng họ và bạn bè sẽ không mừng nhiều. Ngoài tiền cơ bản, bạn gái còn nói tôi phải chi trả cho một bữa tiệc tối trước đám cưới một đêm, do ba mẹ bạn gái mời họ hàng dưới quê rồi đặt phòng cho họ ở, chi phí tầm 30 triệu đồng.

Tôi không đồng ý và chỉ chi tiền một số chi phí hợp lý cho đám cưới như lễ gia tiên, chụp hình, váy cưới, vàng và lo cho đám cưới khoảng 40 bàn, còn những chi phí khác nhà bạn gái muốn làm thì em hoặc gia đình em phải bỏ ra. Hiện giờ bạn gái nói chỉ có 20 triệu đồng thôi, còn bắt tôi lo hết đám cưới và nói người ta yêu thật lòng thì tiếc gì tiền cho vợ. Tôi thấy tổ chức đám cưới là ăn mừng rồi, không phải làm cho lớn rồi sau đó phải trả nợ. Mọi người có thể cho tôi xin ý kiến được không?

Quốc Trường