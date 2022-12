Đinh Hương: 'Tôi đau khi fan rời bỏ'

Ca sĩ Đinh Hương cho biết từng trả giá đắt - bị fan rời bỏ - do lựa chọn con đường riêng, thiếu bùng nổ trong 10 năm làm nghề.

Ca sĩ trở lại sau hai năm vắng bóng tại sự kiện âm nhạc do cô tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, tối 10/12. Đinh Hương trình diễn Mama Told Me Not to Come - ca khúc mới do cô viết - dự định phát hành đầu năm 2023. Hàng trăm khán giả trẻ vây quanh ca sĩ cùng hòa nhịp.

Đinh Hương trình diễn "Mama told me not to come" Đinh Hương hát live "Mama Told Me Not to Come" ở sự kiện. Video: Tân Cao Đinh Hương nói cô hạnh phúc khi trở lại sân khấu, gặp khán giả kể từ single Hãy mang em đi khi ngày mai có nắng giữa năm 2020. Thời gian ở nhà do dịch khiến Đinh Hương thấm thía nhiều điều trong cuộc sống, nhất là lựa chọn hướng phát triển công việc. 10 năm qua, Đinh Hương chọn cách hoạt động âm thầm, vẫn viết nhạc đều, thỉnh thoảng phát hành một số ca khúc. So với các đồng nghiệp như Hương Tràm, Bảo Anh, Trúc Nhân..., Đinh Hương thừa nhận kém nổi bật hơn về hiệu ứng truyền thông, thiếu ca khúc hit. Cô có lúc chạnh lòng, cộng thêm một số biến cố khác, từng muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, sau tất cả cô nhận ra âm nhạc luôn là điều cô khát khao, muốn theo đuổi đến cùng.

Đinh Hương ở sự kiện âm nhạc. Ảnh: Hồ Quốc Hoàng

Đinh Hương cho biết bản thân mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động. Một mặt cô muốn đến gần khán giả, mặt khác ngại bộc bạch. Nhiều năm qua, cô chọn cách sống tự do, làm điều mình thích nhiều hơn là chiều lòng khán giả, chạy theo danh tiếng showbiz.

Cô nói: "Sự lựa chọn đi kèm với việc phải trả giá nhất định. Điều tôi đau nhất chính là khán giả vốn từng yêu mến mình nay đã rời đi, chỉ vì họ không thể chờ đợi tôi thêm nữa. Tôi từng buồn nhiều về điều đó nhưng rồi hiểu ra đó vốn là quy luật cuộc sống. Lúc này, tôi không thể đòi hỏi, van nài fan hãy quay lại. Tôi chỉ biết sẽ dùng chính âm nhạc mới mẻ, gần gũi hơn để chinh phục khán giả".

Ca sĩ ví mình là con báo hoa đốm ẩn mình, chờ thời để vùng dậy. Cô nói: "Đã đến lúc tôi phải gặt trái ngọt từ những gì đã chuẩn bị trong thời gian dài. Tôi sẽ phải đứng đầu đàn, thay vì hòa lẫn giữa nhiều con báo khác". Đinh Hương cho biết vào đầu năm 2023, cô sẽ tung dự án lớn nhất từ khi vào nghề, đặt kỳ vọng khán giả thấy được sự "lột xác" ở cô.

Đinh Hương chụp ảnh cùng Gil Lê (phải), stylist Kye Nguyễn (giữa) tại sự kiện. Ảnh: Hồ Quốc Hoàng

Ngoài âm nhạc, Đinh Hương theo đuổi kinh doanh, kết hợp cùng Gil Lê, Kye Nguyễn lập ra thương hiệu nước hoa phi giới tính hơn một năm qua. Ca sĩ nói công việc giúp cô học hỏi điều mới, nhất là dám bứt phá, chấp nhận mạo hiểm để có thành công. Trước đây, Đinh Hương không quá xem trọng tiền bạc, nhưng hiện tại cô thừa nhận xem đó là một trong những mục tiêu. Ca sĩ: "Tôi hiểu phải có tiền mới làm được việc lớn, giúp đỡ nhiều người".

Đêm nhạc còn có nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp thân thiết của Đinh Hương biểu diễn như K-ICM, Tùng Maru (Uni5), Mai Ngô, Gigi Hương Giang... Họ mang đến các ca khúc sôi động, truyền năng lượng tích cực.

Đinh Hương sinh năm 1987 tại Quảng Trị. Cô tham gia Giọng hát Việt 2012, về đội ca sĩ Hồ Ngọc Hà, giành ngôi á quân. Ca sĩ từng phát hành các ca khúc tự sáng tác Mình yêu nhau bình yên thôi, Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu... Ngoài ra, Đinh Hương tham gia một số gameshow, thử sức với diễn xuất qua Khúc hát mặt trời (2015). Giọng ca 35 tuổi từng nhận đề cử các giải thưởng âm nhạc như Làn Sóng Xanh, Cống hiến...

Tân Cao