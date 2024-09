Định hướng kinh doanh mới của Subaru tại Việt Nam

Đại diện Subaru chia sẻ xe nhập từ Nhật Bản sẽ sớm giới thiệu ở Việt Nam, mẫu Forester đang có giá bán ưu đãi ở thời điểm hiện tại.

Việc đẩy mạnh xe điện hóa và tái cơ cấu hoạt động sản xuất trên quy mô toàn cầu khiến nhiều hãng Nhật Bản thay đổi chiến lược ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Với Subaru, nhà máy của hãng tại Thái Lan, nơi cung cấp xe Forester cho khách Việt, sẽ đóng cửa từ 2025.

Bà Lê Thanh Hải, Tổng giám đốc Subaru Việt Nam chia sẻ về định hướng kinh doanh của hãng trong thời gian tới.

Subaru Forester tại Việt Nam. Ảnh: Subaru Việt Nam

- Việc đóng cửa nhà máy ở Thái Lan ảnh hưởng thế nào đến nguồn cung Forester tại Việt Nam?

- Điều này không ảnh hưởng đến nguồn cung Subaru Forester cho thị trường trong nước. Chúng tôi cam kết cung cấp đủ xe cho thị trường thông qua các đại lý ủy quyền, đến khi dòng Forester ra mẫu mới vào năm sau sẽ nhập khẩu từ Nhật Bản.

- Việc Subaru chuyển đổi mô hình kinh doanh tác động thế nào đến chính sách hậu mãi, cung cấp phụ tùng cho Forester thời gian tới?

- Không có gì thay đổi. Subaru Việt Nam vẫn đảm bảo hỗ trợ tương đồng về hậu mãi, cung ứng phụ tùng cho toàn bộ xe đã và sẽ được phân phối tại Việt Nam, bất kể nguồn nhập từ Thái Lan hay Nhật Bản.

Với dòng Forester nhập khẩu chuyên chiếc từ Thái Lan, khoảng 90% phụ tùng chúng tôi đang nhập từ Nhật Bản. Công ty mẹ cũng làm việc với đối tác để chuyển đổi nguồn cung của 10% phụ tùng còn lại, nhằm đảm bảo việc ổn định nguồn phụ tùng khi chuyển sang nhập Nhật vào năm sau.

- Bà đánh giá sao khi nhiều người lo ngại giá xe Forester nhập Nhật sẽ không dễ tiếp cận như nhập từ Thái Lan?

- Với phần đông khách hàng, giá là một trong nhiều yếu tố cần cân nhắc và ảnh hưởng đến quyết định mua xe cuối cùng.

Khách hàng của Subaru thường là những người thích nghiên cứu về các công nghệ liên quan đến ôtô, thích khám phá những điều mới mẻ, độc đáo, đặc biệt là khía cạnh an toàn cho bản thân và gia đình. Do vậy, khi Subaru giữ gìn những thứ được xem là giá trị cốt lõi của công ty như trải nghiệm lái tin cậy, an toàn, cùng với giá bán hợp lý, Forester vẫn hấp dẫn người dùng tại Việt Nam.

Trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Subaru. Chung tôi sẽ hết sức cân nhắc để có thể giới thiệu tới khách hàng Việt Nam những sản phẩm mới với mức giá phù hợp và cạnh tranh.

- Việc chuyển đổi mô hình kinh doanh đem lại điều gì cho Subaru Việt Nam?

- Đầu tiên là tốc độ giới thiệu sản phẩm tại thị trường Việt Nam được cải thiện. Khi nhập Nhật, chúng tôi có thể giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm đa dạng hơn và trong khoảng thời gian được rút ngắn đáng kể, tính từ thời điểm một mẫu xe mới được ra mắt lần đầu tại Nhật Bản.

Ví dụ rõ nhất cho điều này là chúng tôi sắp giới thiệu chiếc Subaru Crosstrek tại thị trường Việt Nam. Nếu lắp ráp tại Thái Lan thì phải đến năm 2026 mới có thể được nhập về Việt Nam. Nhưng khi chuyển nguồn nhập khẩu sang Nhật Bản thì Subaru Crosstrek sẽ được ra mắt khách Việt ngay trong tháng 10 tại triển lãm VMS 2024. Thời điểm dự kiến khách được nhận xe từ tháng 12.

- Trở lại với dải sản phẩm nhập Nhật toàn bộ như trước 2019, định hướng kinh doanh của Subaru tại Việt Nam sẽ như thế nào?

- Trước mắt, chúng tôi muốn đảm bảo nguồn cung xe Forester hiện tại cho đến khi thế hệ mới được giới thiệu. Bên cạnh việc duy trì các chính sách hậu mãi, cải thiện chất lượng phục vụ, Subaru Việt Nam sẽ đẩy mạnh ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới dành cho thị trường Việt Nam.

Subaru Forester trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: Subaru Việt Nam

Chúng tôi vẫn tiếp tục kinh doanh tại thị trường Việt Nam với chiến lược và lộ trình phát triển bền vững để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Hồi tháng 6, showroom flagship của Subaru rộng 3.500 m2 khai trương tại Hà Nội là lớn nhất miền Bắc. Đây là đầu mối cung ứng phụ tùng và xe mới cho các đại lý khu vực. Qua đó, thời gian cung cấp xe và phụ tùng cho các khách hàng ở khu vực miền Bắc sẽ được rút ngắn đi đáng kể.

- Subaru có những kế hoạch nào để cải thiện hình ảnh và nhận diện thương hiệu của hãng tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn?

- Chúng tôi đã có kế hoạch cho các sự kiện marketing, trải nghiệm xe thực tế trong thời gian tới. Subaru đánh giá đây là cơ hội để tăng lượng khách hàng tiềm năng, giúp họ hiểu rõ được những giá trị cốt lõi của sản phẩm. Cảm giác lái, sự thoải mái hay an toàn là điều khó có thể cảm nhận nếu chỉ nhìn qua hình ảnh quảng cáo.

Crosstrek sẽ là mẫu xe mới nhất của Subaru sắp bán ra tại Việt Nam, sử dụng động cơ hybrid đầu tiên của thương hiệu. Mẫu xe này bổ sung cho danh mục lựa chọn của khách hàng yêu thích thương hiệu và dòng xe gầm cao. Chúng tôi cũng lần đầu giới thiệu công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến, bổ sung thêm 1 camera đơn góc quét rộng tăng gấp 2 lần.

Nhờ đó, hệ thống EyeSight có thể nhận diện tốt hơn các đối tượng di chuyển trên đường, nâng cao khả năng phòng tránh va chạm trong điều kiện giao thông phức tạp ở Việt Nam.

Tuấn Vũ