Định hướng chuyển đổi số toàn diện của VietinBank

VietinBank thực hiện hàng chục dự án chuyển đổi số trong 2024 và tiếp tục đẩy mạnh quá trình này để nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và trải nghiệm khách hàng.

Hiện, ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện nhằm hướng tới tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới. Năm 2024, VietinBank triển khai 45 sáng kiến trong chương trình Chuyển đổi số X01, ứng dụng mô hình Agile và Waterfall. Trong đó, digiGOLD, giải ngân online, bảo lãnh online, ngân hàng số trên VietinBank iPay Mobile với hơn 150 tính năng, phục vụ 9 triệu khách hàng cá nhân là những giải pháp tiêu biểu, mang lại hiệu quả cao.

Năm nay, nhà băng này tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số với các trọng tâm: số hóa sâu rộng sản phẩm - dịch vụ, tái thiết kế quy trình, khai thác dữ liệu lớn, ứng dụng AI, Big Data để cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy bán chéo, bán thêm. Đồng thời, ngân hàng mở rộng mô hình tổ chức tinh gọn, mở rộng Nhà máy số và thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, VietinBank chú trọng phát triển nguồn nhân lực số, thay đổi tư duy, văn hóa làm việc qua đào tạo chuyên sâu về Agile, Machine Learning, POPM..., chuẩn hóa quy trình triển khai theo phương pháp L-Gate, lan tỏa trên toàn hệ thống.

Với loạt sản phẩm số như VietinBank iPay Mobile, Giải ngân online, eFAST XMATE, digiGOLD, VietinBank Genie..., ngân hàng đã nhận 5 giải thưởng Sao Khuê 2025. Tại WFIS 2025, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin và Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo của VietinBank được vinh danh "IT Maestro of the Year".

Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Giám đốc Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo VietinBank. Ảnh: VietinBank

Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số, VietinBank đáp ứng nhiều nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tập trung lan tỏa dòng vốn cho các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển ngành và địa phương. Kết thúc quý I, tổng tài sản hợp nhất của nhà băng đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2023. Dư nợ tín dụng hợp nhất ở mức 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2023. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng tín dụng của đơn vị cũng duy trì ổn định, bền vững, thường xuyên ở mức cao hơn toàn ngành.

VietinBank còn nhận loạt giải thưởng quốc tế uy tín như vào Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Forbes) 13 năm liên tiếp, top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance), Ngân hàng SME tốt nhất, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất... Năm 2024, đơn vị được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 8 liên tiếp. Điều này góp phần phản ánh nỗ lực trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng, đồng thời, khẳng định cam kết của ngân hàng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Song song, VietinBank tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với tổng ngân sách hơn 9.500 tỷ đồng dành cho an sinh xã hội. Đơn vị đã hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho người nghèo, tài trợ xe cứu thương, nâng cấp trường học, cơ sở y tế; hàng nghìn công trình giao thông nông thôn.

Đại diện VietinBank, Cục Báo chí và các đơn vị trong sự kiện tổ chức Trung tâm Báo chí. Ảnh: VietinBank

Gần nhất, VietinBank phối hợp Cục Báo chí tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nơi làm việc của hơn 700 phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước. Đồng thời, đơn vị cùng Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm công nghệ - lịch sử đặc sắc, phát hành Phụ san đặc biệt miễn phí tới công chúng.

Nhật Lệ