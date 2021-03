Dinh dưỡng đúng giúp trẻ tăng chiều cao, cân nặng

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Gia Khánh cho rằng, tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài ảnh hưởng nhiều đến cân nặng, trí tuệ của trẻ.

Ông Nguyễn Gia Khánh - Chủ tịch hội Nhi Khoa Việt Nam cho biết, ngày nay điều kiện sống của các gia đình được cải thiện nhưng tỷ lệ thấp còi, suy dinh dưỡng của trẻ em Việt vẫn cao so với các nước trong khu vực. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là chế độ ăn của trẻ.

Với mong muốn cung cấp cập nhật những kiến thức thức về dinh dưỡng mới nhất cho đội ngũ cán bộ y tế cả nước, Hội Nhi khoa Việt Nam đã phối hợp với hãng dinh dưỡng lớn châu Âu Danone Nutricia tổ chức Hội nghị khoa học về dinh dưỡng nhi khoa với nộ­­­­i dung: "Các hình thái thiếu hụt dinh dưỡng ở trẻ và các giải pháp can thiệp". Ngoài ra hội nghị giới thiệu về NutriniDrink Compact Multi Fibre với thể tích thu nhỏ 125ml và hệ đa chất xơ MF6 hỗ trợ tăng cân nặng, chiều cao cho trẻ.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Gia Khánh trong vai trò chủ tọa hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia dinh dưỡng và nhi khoa đầu ngành tại TP HCM dưới sự chủ trì của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Gia Khánh. Chương trình thu hút sự quan tâm của hơn 1.000 chuyên gia y tế từ các bệnh viện trên cả nước với hình thức tổ chức qua Webinar.

Mở đầu buổi hội nghị, ông Nguyễn Gia Khánh cho biết, năm 2019, tỷ lệ suy dinh dưỡng, nhẹ cân của trẻ là 16,2%, tỷ lệ có nguy cơ suy dinh dưỡng, nhẹ cân chiếm 28,7%, tỷ lệ thấp còi 15,1%. Với thực trạng này, giải pháp can thiệp cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ khi khỏe mạnh tại cộng đồng, trẻ khi ốm đau ở trong bệnh viện rất quan trọng và cấp thiết.

Nội dung hội nghị có rất nhiều vấn đề xoay quanh việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng, có nguy cơ chậm tăng cân, có bệnh cấp và mạn tính, nằm viện, không đảm bảo được dinh dưỡng bình thường được thảo luận. Nổi bật là bàn về thực trạng tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ, phân loại và can thiệp theo mức độ suy dinh dưỡng (theo chỉ số nhân trắc, theo nguyên nhân và theo diễn tiến thời gian). Những cập nhật về hướng dẫn điều trị suy dinh dưỡng theo WHO cho bệnh nhân nội trú do bác sĩ Hoàng Thị Tín - trưởng khoa dinh dưỡng, bệnh viện Nhi Đồng 1 trình bày ngay trong hội nghị.

Một vấn đề mà rất nhiều trẻ mắc phải là tình trạng thiếu hụt vi chất như vitamin D, Zn, Mg,... được Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 phân tích rõ. Chuyên gia chia sẻ cách bổ sung đúng, hợp lý, tránh quá liều sẽ gây các tác dụng không mong muốn.

Ông Nguyễn Bá Công - Đại diện hãng Danone - Nutricia tại Việt Nam cùng các báo cáo viên tham gia hội nghị tại TP HCM.

Chương trình có sự tham gia của bà Van Zyl Zoe, đại diện thương hiệu dinh dưỡng Danone - Nutricia. Bà giới thiệu về sản phẩm NutriniDrink Compact Multi Fibre với thể tích co nhỏ 125 ml. Sản phẩm có bằng chứng lâm sàng thực hiện tại vương quốc Anh, góp phần giúp trẻ tăng cân nặng, tăng chiều cao sau 4 tuần sử dụng. Trong NutriniDrink Compact Multi Fibre còn có hệ đa chất xơ MF6 gồm các loại chất xơ lên men và không lên men, chất xơ tan và không tan trong nước với tỷ lệ tương tự như khẩu phần ăn chuẩn bình thường của bé. MF6 giúp giảm táo bón, giảm tiêu chảy, giảm đầy hơi và tăng vận chuyển qua ruột, tăng số lượng lợi khuẩn Bifidobacteria, tăng sản xuất acid béo chuỗi ngắn (acid).

Kết thúc buổi hội thảo, ông Nguyễn Gia Khánh, Chủ tịch hội Nhi Khoa Việt Nam nhấn mạnh việc cung cấp đủ dưỡng chất cho trẻ cần thiết, đặc biệt là những bé gặp khó khăn trong việc đảm bảo dinh dưỡng, mắc bệnh cấp và mạn tính, biếng ăn, táo bón. Hiện trên thị trường, có thể cân nhắc sử dụng các loại ONS (thực phẩm bổ sung đường uống) chứa thành phần dinh dưỡng, năng lượng cao, thể tích co nhỏ, bổ sung hỗn hợp chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ, đa dạng về mùi vị, góp phần giúp trẻ tăng cân nặng, chiều cao.

Các nhân viên y tế chăm chú theo dõi và tham gia hội nghị từ xa.

Lê Nguyễn (Ảnh: Nutricia tại Việt Nam)