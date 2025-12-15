Dinh dưỡng đúng giúp cầu thủ giảm rủi ro chấn thương

Cung cấp dinh dưỡng đúng thời điểm và cấu trúc giúp cầu thủ duy trì sức bền, giảm rủi ro chấn thương đến 30%, theo TS. Julián Álvarez.

Thông tin được TS Julián Álvarez, chuyên gia dinh dưỡng và y học thể thao người Tây Ban Nha, thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife Nutrition nêu tại chuỗi đào tạo "Tối ưu hiệu suất và phục hồi thông qua khoa học dinh dưỡng thể thao". Chương trình do Herbalife Việt Nam phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tổ chức tại Hà Nội ngày 15/11.

TS Julián Álvarez (thứ hai từ phải sang) và đại diện của Herbalife Việt Nam tại chuỗi đào tạo về dinh dưỡng tại trụ sở VFF. Ảnh: Trees Media

Theo TS. Julián Álvarez, mỗi thời điểm nhất định trong quá trình tập luyện và thi đấu, cầu thủ sẽ cần một thực đơn dinh dưỡng nhất định. Tức là nhu cầu dinh dưỡng sẽ có sự khác biệt giữa thi đấu - tập luyện hay trước - trong - sau buổi đấu.

"Nên ăn nhẹ trước khi tập và thi đấu; bổ sung protein, carbohydrate và chất điện giải sau tập để phục hồi cơ bắp, dự trữ glycogen", chuyên gia nêu.

Cũng theo TS. Julián Álvarez, dinh dưỡng khoa học khi được cung cấp đúng cấu trúc và thời điểm sẽ trở thành "vũ khí chiến lược" giúp vận động viên tối ưu hiệu suất thi đấu, rút ngắn thời gian phục hồi, phòng ngừa chấn thương. Ở các quốc gia có nền thể thao phát triển, dinh dưỡng thể thao luôn được đặt ngang hàng với các yếu tố như thể lực, chiến thuật.

TS. Julián Álvarez có hơn 25 năm kinh nghiệm cố vấn cho nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới, vận động viên Olympic và nhiều câu lạc bộ danh tiếng quốc tế. Dưới sự hướng dẫn của TS. Álvarez, các huấn luyện viên và chuyên gia y tế được cập nhật nguyên tắc khoa học trong chiến lược dinh dưỡng bóng đá hiện đại, bao gồm phân tích nhu cầu năng lượng theo vị trí thi đấu, cơ chế chuyển hóa glycogen - protein trong các chu kỳ tập luyện. TS. Álvarez cũng chia sẻ quy trình phục hồi sau thi đấu dựa trên dữ liệu sinh học, nền tảng được áp dụng rộng rãi tại nhiều câu lạc bộ quốc tế.

"Dinh dưỡng thể thao không chỉ ở lượng calo, mà là chiến lược khoa học giúp cầu thủ duy trì sức bền, phục hồi nhanh và giảm nguy cơ chấn thương. Một đội bóng mạnh là đội biết nuôi dưỡng hiệu suất mỗi ngày", TS. Julián Álvarez cho biết.

Chuyên gia phân tích, dinh dưỡng thể thao giúp giảm chấn thương bằng cách cung cấp protein để sửa chữa mô cơ, vitamin C để tái tạo mô, omega-3 để chống viêm, và canxi, vitamin D để tăng cường sức khỏe xương. Việc bổ sung đủ nước, carbohydrate, protein, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn và phòng ngừa các chấn thương mới.

Chương trình còn tập trung vào quản lý hydrat hóa trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, xây dựng thực đơn khoa học cho cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, cũng như hướng dẫn đội ngũ y tế VFF theo dõi cân bằng điện giải lẫn chỉ số sinh học trong quá trình huấn luyện.

"Sự hợp tác giữa VFF và Herbalife giúp các huấn luyện viên lẫn bác sĩ đội tuyển nắm vững hơn những tiến bộ của khoa học dinh dưỡng hiện đại. Điều này tạo bước tiến quan trọng giúp bóng đá Việt Nam cải thiện thể lực và khả năng phục hồi, hướng tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp của các nền bóng đá phát triển", đại diện VFF nhận định.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết, buổi đào tạo là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn của doanh nghiệp với VFF nhằm đóng góp sự phát triển bóng đá nước nhà. "Chúng tôi tin rằng việc thường xuyên được trang bị những hướng dẫn thực tế về cách áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học trước, trong và sau khi tập luyện và thi đấu sẽ giúp các cầu thủ bóng đá nâng cao thể lực và sức bền, từ đó đạt được hiệu suất tối ưu", ông Vũ Văn Thắng nói.

Tiến sĩ Julián Álvarez trong buổi đào tạo về dinh dưỡng thể thao tại VFF. Ảnh: Trees Media

Sau các buổi huấn luyện dinh dưỡng tại VFF, Tiến sĩ Julián Álvarez tiếp tục có mặt tại trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao (Hà Nội) dẫn dắt buổi "Huấn luyện dinh dưỡng nâng cao và hiệu suất thể thao" vào ngày 17/11 - hoạt động hợp tác giữa Herbalife Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC). Buổi huấn luyện quy tụ lãnh đạo VOC, các huấn luyện viên, bác sĩ thể thao và vận động viên từ nhiều bộ môn như điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội và cử tạ. Nội dung trọng tâm bao gồm dinh dưỡng đa môn thể thao, phòng ngừa chấn thương và chiến lược phục hồi theo giới tính, nhóm tuổi và cường độ tập luyện.

Chương trình đào tạo tập trung vào việc tích hợp khoa học dinh dưỡng vào quá trình chuẩn bị, thi đấu và phục hồi của vận động viên. Dựa trên những thực hành tốt nhất theo chuẩn quốc tế, TS. Álvarez chia sẻ các phương pháp tiếp cận dinh dưỡng cá nhân hóa đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các bộ môn thể thao, giới tính và độ tuổi của vận động viên.

Tại hai khóa huấn luyện, ông cũng giới thiệu nguyên tắc sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn đạt chuẩn WADA và NSF, cùng các nghiên cứu mới nhất về dinh dưỡng phục hồi cơ, kiểm soát mệt mỏi, duy trì ổn định hệ miễn dịch cho vận động viên. Đại diện VOC đánh giá: "Kiến thức mà Tiến sĩ Álvarez chia sẻ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các vận động viên trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games, ASIAD và Olympic."

TS Julián Álvarez cùng các thành viên VOC tại chuỗi đào tạo về dinh dưỡng. Ảnh: Trees Media

Chương trình đào tạo là một phần trong chuỗi hợp tác dài hạn giữa Herbalife, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC). Từ năm 2012 đến nay, Herbalife đã là Đối tác Dinh dưỡng chính thức của VOC, và từ năm 2021 trở thành đối tác dài hạn với VFF. Theo đại diện ban tổ chức, khóa học không dừng lại ở việc chia sẻ lý thuyết, mà hướng tới việc xây dựng nền tảng kiến thức dinh dưỡng chuyên sâu, giúp các vận động viên, huấn luyện viên và bác sĩ thể thao có thể hiểu, áp dụng đúng, từ đó lan tỏa kiến thức chuẩn quốc tế đến các trung tâm huấn luyện trên cả nước.

Herbalife hiện là đối tác dinh dưỡng của hơn 150 đội tuyển, vận động viên và sự kiện thể thao toàn cầu, trong đó có Cristiano Ronaldo, CLB LA Galaxy và nhiều đội tuyển quốc gia tại châu Âu, Mỹ Latin và châu Á. Đơn vị còn đóng vai trò chuyển giao tri thức và đào tạo đội ngũ chuyên gia, góp phần xây dựng nền tảng thể lực và hiệu suất bền vững cho thể thao.

Diệp Chi