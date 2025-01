Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối giúp trẻ nâng cao tầm vóc trong năm mới

Can thiệp bằng thực phẩm dinh dưỡng y học là một trong những biện pháp giúp trẻ thấp còi cải thiện tăng trưởng chiều cao, cân nặng hiệu quả.

Tết đến, Xuân về cũng là lúc phụ huynh chứng kiến con mình khôn lớn, trưởng thành hơn. Tuy nhiên, thống kê cho thấy vẫn có gần 1/5 trẻ em Việt Nam chậm phát triển chiều cao so với độ tuổi. Việc chậm phát triển chiều cao so với độ tuổi, còn gọi là suy dinh dưỡng thấp còi tác động tiêu cực đến sức khỏe, trí tuệ và tầm vóc khi trưởng thành của trẻ. Theo thống kê của tổ chức World Population Review (WPR), chiều cao người trưởng thành Việt Nam nằm trong 30% các quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới.

Các chuyên gia kêu gọi phụ huynh và cán bộ y tế nên thường xuyên kiểm tra và đánh giá tình trạng tăng trưởng của con em mình với công cụ được chuẩn hóa. Việc đánh giá tăng trưởng của trẻ dựa vào ước lượng bằng mắt là không chính xác.

Khi đã phát hiện trẻ có vấn đề về tăng trưởng, cần can thiệp kịp thời. Theo thông tin từ hội thảo do Hội Nhi Khoa Việt Nam và Abbott tổ chức tháng 12/2024, việc sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng sớm và can thiệp kịp thời là giải pháp tối ưu, đặc biệt 5 năm đầu đời là thời gian vàng để can thiệp về chiều cao.

Can thiệp với thực phẩm dinh dưỡng y học được chứng minh giúp trẻ cải thiện tăng trưởng chiều cao, cân nặng. Ảnh: Quỳnh Anh

Trình bày tại hội thảo, 25 nghiên cứu lâm sàng quốc tế từ Abbott trên 3.000 trẻ, bao gồm trẻ em Việt Nam cho thấy thực phẩm dinh dưỡng y học giúp trẻ cải thiện tăng trưởng về chiều cao, cân nặng, sức đề kháng, sớm bắt kịp và giữ vững đà tăng trưởng khỏe mạnh.

Khi phụ huynh chọn dinh dưỡng bổ sung đường uống (ONS), cân nhắc các tiêu chí: được chứng minh hiệu quả bằng nghiên cứu khoa học, được công nhận bởi cơ quan quản lý, thực phẩm dinh dưỡng y học, công thức cung cấp đầy đủ và cân đối các dưỡng chất như protein chất lượng cao, arginin, vitamin K2, các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, cùng lợi khuẩn và prebiotics... hỗ trợ tăng trưởng, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Can thiệp dinh dưỡng đúng cách và kịp thời để trẻ thấp còi có cơ hội cải thiện tầm vóc. Ảnh: Getty Images

Hợp tác cùng Hội Nhi khoa Việt Nam là một trong những nỗ lực của Abbott nhằm góp giải quyết các thách thức về suy dinh dưỡng và nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam.

Gần 30 năm hoạt động trong nước, Abbott giúp mọi người sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn bằng các sản phẩm và công nghệ thay đổi cuộc sống trên nhiều lĩnh vực, từ dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán đến thiết bị y tế.

Các bác sĩ tham dự chuỗi thảo "Nâng cao sức khỏe và tầm vóc trẻ em Việt Nam". Ảnh: Quỳnh Anh

Abbott và Quỹ Abbott đã đầu tư hơn 280 tỷ đồng tại Việt Nam để hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe, tập trung cải thiện dinh dưỡng, phòng tránh và điều trị các bệnh mạn tính, đào tạo đội ngũ y tế và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Công ty cũng thành lập Trung tâm Giải pháp chống Suy dinh dưỡng của Abbott (Abbott Center for Malnutrition Solutions), vận dụng thành tựu khoa học và chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe để hợp tác phát hiện, giải quyết và ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sáng kiến này đóng góp cho Kế hoạch Phát triển Bền vững năm 2030 của Abbott với mục tiêu cải thiện cuộc sống của hơn ba tỷ người mỗi năm vào cuối thập kỷ này.

Thế Đan