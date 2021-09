Dinh dưỡng cho trẻ khi bị khó ngủ

Trẻ gần hai tuổi, sinh non, gặp tình trạng khó ngủ đêm, chậm đi, nói, cần bổ sung dinh dưỡng và ăn dặm như thế nào trong dịch? (Nguyễn Thế Vũ)

Trả lời:

Theo y học, con bạn thiếu một tuần thai tại vì em bé sinh từ 37 tuần trở lên mới được coi là đủ tháng. Bạn không cung cấp cân nặng sơ sinh từng bé để tôi có thể là tính được xem ngoài vấn đề sinh non ra, bé có bị nhẹ cân không. Tuy nhiên, trẻ sinh đôi, lại sinh sớm, việc nhẹ cân là điều khó tránh khỏi. Về vấn đề khó ngủ, bạn cần tìm nguyên nhân để điều trị dễ dàng hơn.

Có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, có thể là do bé thiếu hoặc thừa vitamin D. Với trường hợp sinh đôi lại thiếu tháng, ở độ tuổi này, theo kinh nghiệm chúng tôi khám chữa bệnh, các bé có thể bị dư thừa vitamin D. Bởi lẽ, các bậc phụ huynh rất quan tâm đến dưỡng chất này, đặc biệt đối với các bé sinh đôi. Cha mẹ thường bổ sung liên tục dẫn tới thừa. Việc này cũng tương tự như là thiếu vitamin D, trẻ có thể bị trằn trọc khó ngủ, ra mồ hôi.Thậm chí, các bé có khả năng bị rụng tóc và sức đề kháng kém đi, nhất là trong thời kỳ dịch như thế này.

Do đó, nếu có điều kiện, bạn nên cho con xét nghiệm định lượng vitamnin D, sắt, kẽm - những điều liên quan đến sức đề kháng của bé để có chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Tình trạng khó ngủ ở trẻ có thể do thừa hoặc thiếu vitamin D. Ảnh minh họa: Freepik

Thứ hai, vấn đề bé chậm đi, chậm nói có thể liên quan đến hệ cơ xương khớp không đủ khỏe để nâng đỡ bé. Hoặc có thể do hệ thần kinh bởi bé sinh đôi thường phải chia sẻ dinh dưỡng từ người mẹ trong thai kỳ. Tức, cơ thể mẹ đáng lẽ chỉ nuôi một bé thôi, bây giờ lại phải phân ra, dẫn tới thần kinh của bé chưa phát triển kịp thời để có thể điều hành được hành vi. Do đó, bạn hãy đưa bé đi khám để có chẩn đoán chính xác.

Hơn nữa, thời điểm này của bé không còn nằm trong độ tuổi chúng tôi hiệu chỉnh tuổi để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bé nữa bởi vì tất cả những cái thiếu hụt do sinh non ấy cần phải được bù đắp trong hai năm đầu tiên của cuộc đời. Khi đã quá 24 tháng, chúng tôi không thể điều chỉnh tuổi sinh non nữa. Do đó, để bù đắp được cho bé tốt nhất, bố mẹ có thể cho bé đi khám, ngay cả khám online.

Về vấn đề ăn dặm, nhìn chung ở độ tuổi 24 tháng này, bé đã bắt đầu ăn cơm. Tuy nhiên do cân nặng hay quá trình mọc răng của bé, chúng ta cần linh hoạt quyết định xem bé nên ăn cơm ăn cháo. Dù là cơm hay cháo, cha mẹ cũng nên cho con ăn ba bữa một ngày.

Mỗi bữa cần có tinh bột từ cơm, cháo kèm thức ăn mặn như là thịt, cá, tôm, cua... ưu tiên thức ăn động vật. Trong bữa ăn còn cần có rau, ví dụ, với bé hai tuổi, mỗi bữa cần có khoảng 20 gram. Về chất béo, bố mẹ có thể cho con ăn 7-10 ml vừa dầu vừa mỡ cho một bữa.

Hơn hết, các bé còn cần uống sữa. Điều này rất quan trọng vì sau 24 tháng, trẻ đã cai sữa mẹ. Do đó, bố mẹ có thể sử dụng sữa công thức đúng độ tuổi, mỗi bé ít nhất khoảng 600 ml sữa một ngày để có thể phát triển tốt nhất. Đồng thời, bổ sung thêm nước hoa quả, mỗi bữa chỉ khoảng độ 50 ml.

Bố mẹ lưu ý là các con rất cần dinh dưỡng để phát triển não bộ. Vì vậy, một tuần, bé nên ăn từ 5 đến 6 cái lòng đỏ trứng. Bé có thể ăn lòng trắng trứng nếu thích nhưng nên ưu tiên lòng đỏ.

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS. Lê Bạch Mai

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Giám đốc Y khoa Nutrihome miền Bắc