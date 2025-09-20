Đình cổ chạm khắc đẹp nhất cả nước sau trùng tu

Nổi bật tại đình là hai bức tranh rồng chầu gắn trên các cột đình ở gần phía cửa ra vào. Bên phải là rồng đực, bên trái là rồng cái. Các họa tiết rồng được thiết kế cầu kỳ, tinh xảo, sau trùng tu trở nên bắt mắt.
Bức tranh "đêm hội trăng rằm" được làm mới sau trùng tu, mô phỏng lại đón trung thu ở làng quê thời xưa.
Thợ đã kỳ công đánh lại các bức tranh bằng giấy nhám, khắc phục những họa tiết bị mờ hoặc sứt mẻ.
Bức tranh mô tả hoạt cảnh chèo thuyền được thợ mộc làm mới. Trước đó bức trách này bị mờ một số chi tiết, không rõ phần sóng nước bên dưới.
Trước đây làng quê ở xã Khánh Sơn cũ, nay là xã Thiên Nhẫn, được nhà vua ban sắc phong. Các bậc cao niên trong làng đã chạm khắc lại sắc phong lên các tấm gỗ, đem gắn tại đình Hoành Sơn để lưu giữ được lâu hơn. Sau khi trùng tu, sắc phong được sơn lại, làm nổi bật các dòng chữ.
Hậu cung của đình có một gian 4 cột, sau trùng tu trở nên khang trang. Đây là nơi thờ các vị thành hoàng làng và Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ) cùng những bậc tiền nhân.
Ngoài phục dựng những hạng mục có trên nền cũ, nhà chức trách cũng cho khôi phục những chi tiết từng bị mất.
Theo mô tả, đình có một chiếc tủ, qua thời gian bị mất đi. Hiện nay, thợ đã làm mới một chiếc tủ gỗ để trưng bày theo mô phỏng trong sách.
Mái đình đã tu sửa nhiều lần, đều thay bằng ngói âm dương. Lần trùng tu này, một số ngói cũ còn tốt vẫn được giữ lại sử dụng, chỉ những tấm bị vỡ và hư hỏng nặng mới thay thế.
Trước đây, các họa tiết rồng trên mái đình được làm bằng vỏ sò, vỏ hến. Khi phục dựng, thợ đã chạm khắc lại bằng xi măng, giữ nguyên phiên bản cũ. Những hạng mục như làm nghi môn, đắp các tiểu tiết rồng, lân trên mái ngói của đình đều do thợ nề đến từ TP Huế thực hiện.
Giữa tháng 9, sau khoảng 1,5 năm trùng tu, công trình đã hoàn thành các hạng mục, đưa vào sử dụng, đón khách trong và ngoài tỉnh tham quan.
Đình Hoành Sơn sau trùng tu, tháng 9/2025. Video: Đức Hùng
Đức Hùng