Đình chỉ tuyển sinh, đào tạo 12 ngành của Đại học Kinh Bắc

Bắc NinhHàng loạt ngành, gồm cả Y, Dược, Luật, IT... của trường Đại học Kinh Bắc phải dừng đào tạo, hủy quyết định trúng tuyển hoặc chuyển sinh viên sang trường khác.

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định xử phạt nói trên vào cuối tháng 7. Bộ cho hay đã kiểm tra việc thành lập và hoạt động của hội đồng trường, công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, quản lý cấp phát văn bằng của trường này.

Kết quả cho thấy Đại học Kinh Bắc không đủ giảng viên cơ hữu để chủ trì, thực hiện chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh tế, trình độ thạc sĩ.

Ở trình độ đại học, 10 ngành không đủ giảng viên cơ hữu gồm: Dược học, Y học cổ truyền, Y khoa, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kế toán.

Với các vi phạm trên, Bộ xử phạt trường Đại học Kinh Bắc tổng 360 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động giáo dục với các ngành trên trong vòng 9 tháng, tức không được tuyển sinh, giảng dạy.

Để khắc phục hậu quả, Bộ yêu cầu trường buộc người học ở các ngành trên chuyển sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy quyết định trúng tuyển, trả lại học phí đã thu nếu không chuyển được. Thời gian khắc phục hậu quả là trước ngày 31/12.

Khuôn viên trường Đại học Kinh Bắc. Ảnh: Website trường

Trường Đại học Kinh Bắc được thành lập năm 2012, trụ sở tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo thông tin trên website, trường đào tạo 18 ngành trình độ đại học và hai ngành trình độ thạc sĩ.

Năm 2025, trường chỉ tuyển sinh 8 ngành trình độ đại học gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngôn ngữ Anh với chỉ tiêu mỗi ngành 50-120 sinh viên.

Phương thức tuyển sinh gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ lớp 12, tuyển thẳng theo quy định của Bộ, xét điểm thi đánh giá năng lực của các trường đại học, xét thí sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên nhóm ngành sức khỏe.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc là 15-22,5. Trừ ba ngành Y, Dược có điểm chuẩn bằng mức tối thiểu Bộ quy định với nhóm ngành sức khỏe, các ngành còn lại đều chỉ lấy 15.

Học phí Đại học Kinh Bắc năm học tới là từ 15 đến 70 triệu đồng, ngành Y khoa cao nhất.

Dương Tâm