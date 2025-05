Nhân viên y tế vụ 'nộp đủ tiền mới cấp cứu' bị đình chỉ công tác

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhận trách nhiệm vụ "nộp đủ tiền mới cấp cứu", bước đầu đình chỉ công tác một số nhân viên y tế để xác minh làm rõ.

Sáng 5/5, Sở Y tế Nam Định cho biết thông tin trên, thêm rằng Sở đã làm việc với người quay video phản ánh nhân viên y tế vụ "nộp đủ tiền mới cấp cứu".

Báo cáo của Sở Y tế ghi nhận bệnh nhi nhập viện lúc 16h03 ngày 3/5 trong tình trạng tỉnh táo, quấy khóc nhiều, xây xát vùng hạ vị lệch trái và khuỷu tay phải. Trẻ đã được khám tại phòng khám, chụp CT ổ bụng và lồng ngực, bác sĩ chẩn đoán chấn thương ngực kín, bụng kín do tai nạn giao thông. Êkíp tiếp tục xử trí cấp cứu, hồi sức, truyền dịch, giảm đau cho bệnh nhi. Đến 17h45 cùng ngày, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện, sức khỏe bệnh nhi ổn định, qua nguy kịch.

Về quy trình thủ tục hành chính khám, cấp cứu, lãnh đạo bệnh viện cho biết "người bệnh đến và được khám, xét nghiệm lâm sàng ngay dù chưa đăng ký khám, nộp tiền". Sau đó, nhân viên y tế hướng dẫn người nhà đóng tạm ứng 500.000 đồng. Nhân viên bệnh viện đã thực hiện các thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện để người bệnh không phải nộp tiền tạm ứng thêm.

Các nhân viên y tế trao đổi với nhau để thực hiện các thủ tục hành chính cho người bệnh. Quá trình trao đổi giữa nhân viên y tế như sau:

- Nhân viên y tế 1: Nhập nội trú do không đóng tiền hay làm sao?

- Nhân viên y tế 2: Đã nộp 500 rồi.

- Nhân viên y tế 1: 500 làm sao mà được.

Quá trình trao đổi đó, người đưa người bệnh đến (người quay video) đứng ở gần nhóm nhân viên y tế.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhận trách nhiệm để xảy ra vụ việc trên, đình chỉ công tác một số nhân viên y tế liên quan để xác minh làm rõ.

Thời điểm bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chiều 3/5. Ảnh: Tuấn Tiến

Trước đó, người đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định phản ánh "không cấp cứu do chưa đóng đủ tiền". Sau kiểm tra, lãnh đạo bệnh viện cho biết đây là hiểu lầm. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh xác minh các thông tin vụ việc. Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế, cho biết "nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm".

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, báo cáo trước ngày 6/5.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trả lời ý kiến cử tri Quảng Nam về việc người dân phải nộp tiền tạm ứng khi khám, chữa bệnh, có trường hợp phải tạm ứng gấp đôi viện phí. Bộ trưởng khẳng định theo Chỉ thị 06 (2016), bệnh viện không được thu tiền tạm ứng với bệnh nhân BHYT khám ngoại trú hoặc cấp cứu. Đối với bệnh nhân nội trú, chỉ được thu tạm ứng phần chi phí cao vượt ngoài phạm vi chi trả của BHYT.

Thùy An