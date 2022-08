Đình chỉ hoạt động trường mầm non có cô giáo hất cùi chỏ vào mặt bé

Quảng NamTrường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (huyện Phú Ninh) bị đình chỉ hoạt động để cơ quan công an điều tra sau sự việc cô giáo hất củi chỏ vào mặt bé.

Trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời . Ảnh: Đắc Thành

Chiều 7/8, ông Huỳnh Ngọc Lâm, Chủ tịch thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, cho biết đã làm việc với chủ cơ sở tư thục mầm non Hoa Mặt Trời nơi xảy ra vụ cô giáo dùng cùi chỏ hất vào mặt bé trai 3 tuổi chiều 6/8.

Theo ông Lâm, chính quyền đã quyết định đình chỉ hoạt động của trường cho đến khi có kết quả điều tra của cơ quan công an. "Việc đình chỉ để công an điều tra, trường lúc nào mở lại phụ thuộc vào kết luận của công an", ông nói và cho biết quá trình điều tra mà xác định không vi phạm thì sẽ hướng dẫn tạo điều kiện cho hoạt động trở lại, còn nếu sai phạm thì xử lý theo pháp luật.

Trường mầm non Hoa Mặt Trời được UBND thị trấn Phú Thịnh cấp phép hoạt động từ tháng 2/2022, trông giữ không nhiều trẻ. Hiện trường có 17 trẻ và hai giáo viên phụ trách.

Ngày 6/8, thông qua camera của trường, mẹ của một bé trai thấy con đang đùa giỡn với bạn. Sau đó cô giáo đánh con nhưng quay lưng với camera. Phát hiện sự việc chị gọi điện người nhà lên đón con về và báo với công an địa phương để xử lý.

"Tôi đã cho cháu đi khám và không có dấu hiệu về thương tích", mẹ cháu bé nói. Clip được người thân của mẹ cháu bé đăng lên mạng xã hội dài gần hai phút. Sáng 7/8, cô giáo đã lên nhà tôi xin lỗi và thừa nhận dùng cùi chỏ đánh trúng mặt của cháu.

Cô giáo dùng cùi chỏ hất vào mặt bé trai. Ảnh: Cắt clip.

Cô giáo trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời, cho biết lúc đó bé trai có hai lần đưa ghế lên đầu bạn và có can ngăn. Đến lần thứ ba bé tiếp tục đưa ghế gần đụng đầu bạn nên cô giật lấy. Trong lúc nóng vội, cô có hành vi đưa cùi chỏ hất vào mặt bé trai, ngoài ra còn có tác động vào tai bé 2-3 lần.

Nữ giáo viên này cho rằng mình tác động rất nhẹ chứ không phải đánh mạnh, vì trong lớp có camera nên chỉ nghĩ là đe dọa, không nghĩ là sự việc lớn như vậy. "Nếu tôi có ý đồ xấu với cháu bé thì dẫn đến chỗ khuất, không có camera, để đánh. Tôi chỉ dọa nạt để bữa sau cháu không còn có hành động như vậy chứ không có ý đồ gì", cô này nói.

Đắc Thành