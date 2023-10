Đình chỉ cơ sở nâng mũi 'chui', thách thức đoàn kiểm tra

TP HCMCơ sở "Mr Lee" ở TP Thủ Đức bị Thanh tra Sở Y tế phạt hơn 115 đồng, đình chỉ hoạt động đến khi đầy đủ hồ sơ pháp lý khám chữa bệnh, tháo gỡ quảng cáo.

Kết quả xử phạt được Thanh tra Sở Y tế công bố ngày 4/10. Cơ sở này vi phạm khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, quảng cáo khi chưa được phép.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất căn nhà treo biển "Mr Lee" tại số 15 đường Nguyễn Quý Cảnh, ghi nhận một người vừa được nâng mũi chỉ thẩm mỹ xong, những khách khác đang được tư vấn. Nơi này đăng tải nhiều quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ, có hình ảnh "Mr Lee" đang nâng mũi bằng chỉ và tiêm filler cho khách.

Chủ cơ sở khẳng định với đoàn kiểm tra đã học kỹ thuật này ở Hàn Quốc, cho rằng là đã làm đúng, dù không chứng minh được bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến việc hành nghề thẩm mỹ, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và các giấy tờ pháp lý về hoạt động của cơ sở.

Thanh tra Sở đã hai lần mời đại diện cơ sở đến làm rõ hành vi vi phạm, song người được gọi "Mr Lee" không chấp hành. Sở đã gửi văn bản đến UBND và Công an TP Thủ Đức đề nghị phối hợp xử lý nghiêm trường hợp này.

Đợt này, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt phòng khám đa khoa Văn Kiệt (quận 5) 94 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng. Lý do là nơi này hoạt động có biển hiệu không đủ thông tin cơ bản theo quy định, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá chuyên môn...

Cơ sở thẩm mỹ LCY Luxury (quận Bình Thạnh) bị phạt hơn 47 triệu đồng, đình chỉ hoạt động do "sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên bộ phận cơ thể", quảng cáo khi chưa được phép. Một nhân viên nơi này bị phạt 35 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Thời gian qua, Sở liên tiếp xử phạt, đình chỉ hoạt động nhiều cá nhân và cơ sở thẩm mỹ, phòng khám sai phạm, không phép, gây ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng người dân. Người dân phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép, có dấu hiệu vi phạm, gọi đường dây nóng 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng Y tế trực tuyến để Thanh tra Sở có thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.

Lê Phương