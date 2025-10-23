Dính bẫy lừa vì ham ăn lẩu miễn phí

Trung QuốcCông ty lừa đảo dùng việc ăn lẩu miễn phí làm mồi nhử, dụ dỗ hơn 600 người cao tuổi đầu tư khoảng 42 triệu nhân dân tệ vào dự án nuôi bò thịt để nhận lãi suất cao.

Ngày 21/10, chương trình giáo dục pháp luật Legal Report của CCTV hé lộ chi tiết chiêu trò khiến hơn 600 người cao tuổi bị lừa 42 triệu nhân dân tệ (hơn 155 tỷ đồng).

Theo hồ sơ, ngày 27/5/2023, bà Chúc ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, định đến quán lẩu gần nhà để ăn trưa, nhưng không ngờ quán lẩu đã đột ngột đóng cửa. Nghe tin, bà Chúc và hàng trăm người cao tuổi khác ở địa phương lo lắng bất an. Hóa ra, họ không chỉ được ăn miễn phí ở quán lẩu, mà còn đầu tư vào một dự án liên quan đến công ty này. Quán lẩu đóng cửa đồng nghĩa với việc tiền của họ có thể mất trắng.

Bà Chúc biết đến quán lẩu này qua lời giới thiệu của bạn bè. Người bạn nói rằng chỉ cần là người cao tuổi thì có thể ăn miễn phí, vì vậy bà đi cùng bạn đến đó. Xong bữa, bà Chúc không phải trả đồng nào, nhưng nhân viên giới thiệu cho bà một dự án đầu tư liên quan đến thịt bò.

Nhân viên nói rằng thịt bò mà bà Chúc ăn lẩu là do công ty họ nuôi. Chỉ cần đầu tư tối thiểu 10.000 NDT, nhận nuôi một con bò, bà có thể nhận lãi hàng tháng, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm cao tới 50%. Nghe thấy lợi nhuận cao như vậy, bà Chúc quyết định trước tiên đầu tư 50.000 NDT.

Một tháng sau, bà Chúc nhận được hơn 2.000 NDT tiền lãi đúng hạn. Cầm tiền trong tay, bà thấy yên tâm hẳn, nên khi nghe công ty giới thiệu chương trình "Đầu tư 100.000 NDT sẽ được du lịch miễn phí đến cơ sở chăn nuôi ở Nội Mông", bà quyết định đầu tư thêm 50.000 NDT.

Sau khi đầu tư 100.000 NDT, bà Chúc được đến Nội Mông để "khảo sát cơ sở" như mong đợi. Trên đồng cỏ, bà nhìn thấy đàn bò đông đúc, còn vào hẳn chuồng để cho con bò mà mình "nhận nuôi" ăn cỏ. Chuyến "khảo sát" này đã khiến bà tin tưởng tuyệt đối vào dự án.

Công ty lừa đảo cho các nhà đầu tư đến khảo sát "cơ sở chăn nuôi bò ở Nội Mông", nhưng thực chất là hư cấu. Ảnh: CCTV

Tuy nhiên, đến cuối tháng thứ ba, bà Chúc nhận tin sốc: quán lẩu đóng cửa và công ty xảy ra chuyện.

Thực tế, trường hợp của bà Chúc không phải là cá biệt. Bà Lữ cũng có trải nghiệm tương tự khi tham gia dự án này. Bà Lữ đã ăn lẩu miễn phí ba lần mà chưa có ý định đầu tư, nhưng những người bạn mà bà giới thiệu lại đầu tư hàng chục nghìn NDT. Bà Lữ lo lắng bạn bè hiểu lầm mình nên cũng bỏ ra 10.000 NDT. Sau đó, nhân viên nhà hàng đặc biệt quan tâm đến bà Lữ, khiến bà đầu tư thêm ba lần nữa, tổng cộng là 130.000 NDT.

Theo lời kể của bà Chúc và những người cao tuổi khác, công ty này có hơn 10.000 con bò tại cơ sở chăn nuôi ở Nội Mông. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện cơ sở này là hư cấu, những con bò cũng không hề tồn tại. Ngay sau đó, cảnh sát bắt 17 nghi phạm, bao gồm người phụ trách công ty họ Vương.

Qua điều tra, nhân viên công ty của Vương phát tờ rơi tại những nơi tập trung đông người cao tuổi để tiếp thị, dùng việc ăn lẩu miễn phí làm mồi nhử để thu hút người cao tuổi đến nhà hàng, sau đó nhân cơ hội giới thiệu dự án nhận nuôi bò thịt, cam kết sẽ mang lại cho nhà đầu tư tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ 15% đến 50% trên cơ sở bảo toàn vốn.

Trong sáu tháng trước khi bị phát hiện, Vương và đồng bọn đã sử dụng các thủ đoạn trên để thực hiện hành vi huy động vốn trái phép từ hơn 600 người cao tuổi, với số tiền liên quan khoảng 42 triệu NDT. Sau khi trừ đi khoảng 7 triệu NDT tiền lãi mà những người cao tuổi đã nhận, tổn thất kinh tế trực tiếp của tất cả nạn nhân là khoảng 35 triệu NDT.

Cảnh sát đã thu hồi số tiền thu lợi bất hợp pháp của nhóm Vương, trả lại cho các nạn nhân, tỷ lệ thu hồi tài sản trong vụ án đạt gần 90%. Bà Chúc đầu tư 100.000 NDT, lấy lại được 90.000 NDT; bà Lữ đầu tư 130.000 NDT, cũng thu hồi được gần 120.000 NDT.

Ngày 5/8/2024, tòa án ra phán quyết Vương bị kết án 7 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo huy động vốn, và bị phạt 500.000 NDT. Những người tham gia phạm tội khác cũng bị xử phạt tương ứng theo pháp luật.

Tuệ Anh tổng hợp