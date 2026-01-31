Đình Bắc ngược dòng thắng đối thủ Trung Quốc ở giải thưởng U23 châu Á

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục giành giải “Bàn thắng được yêu thích nhất” ở vòng knock-out U23 châu Á 2026, theo bình chọn của độc giả trang chủ AFC.

Cuộc bình chọn diễn ra từ ngày 28/1 đến 16h, giờ Hà Nội, ngày 31/1. Đến tối qua, cú sút chéo góc của Xiang Yuwang trong trận thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết đang dẫn đầu với 97,51% lượt bình chọn. Cú đánh đầu ngược của Đình Bắc trong trận thắng UAE 3-2 tại tứ kết, chỉ đứng thứ hai với 2,47%.

Tuy nhiên, đến trước khi cổng bầu chọn đóng, Đình Bắc ngược dòng để đạt 72,39% tổng số lượt bầu. Xiang Yuwang xếp sau với 27,38%. Trong khi đó, bốn bàn còn lại có số phiếu dưới 0,1%, gồm cú đánh đầu của tiền đạo Jordan Ali Al Azaizeh vào lưới Nhật Bản (tứ kết), cú đánh đầu của tiền đạo UAE Mansoor Al Menhali vào lưới Việt Nam (tứ kết), pha tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn của tiền đạo Hàn Quốc Baek Ga-on trước Australia (tứ kết) và cú sút xa của tiền vệ Nhật Bản Kosei Ogura vào lưới Trung Quốc (chung kết).

Cú đánh đầu ngược ghi bàn của tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc (áo đỏ) trong trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Bàn thắng của Đình Bắc là pha chạm đầu tinh tế sau quả tạt của Phạm Minh Phúc từ cánh phải, để đưa Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. "Đội trưởng của Việt Nam khôi phục lợi thế dẫn bàn bằng pha xử lý xuất sắc", bài viết trên trang chủ AFC có đoạn. "Cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc xa khung thành, thể hiện sự bình tĩnh và kỹ thuật chính xác trước áp lực".

Nguyễn Đình Bắc cũng từng ghi bàn tương tự gỡ hòa 1-1 trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Trước đó, bàn thắng vào lưới Arab Saudi của Đình Bắc cũng được độc giả AFC "yêu thích nhất" tại vòng bảng U23 châu Á 2026, với số phiếu áp đảo 98,57%. Phút 65, tiền đạo gốc Nghệ An đón bóng từ Nguyễn Ngọc Mỹ, rồi đẩy bóng vặn sườn đối phương, trước khi tung cú sút chân trái táo bạo sát đường biên ngang thành bàn. Pha lập công giúp Việt Nam thắng 1-0, để lần đầu giành vị trí đầu bảng ở giải châu Á, đồng thời loại chủ nhà Arab Saudi.

6 bàn đẹp nhất vòng knock-out U23 châu Á 2026 6 bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out U23 châu Á 2026 theo LĐBĐ châu Á. Video: AFC

Một ngày trước khi thắng giải này, Đình Bắc cũng vượt qua chín cầu thủ khác để được xướng tên là "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" giải. Anh đạt số phiếu 86,71%. Thủ môn Li Hao (Trung Quốc) đứng sau với 10,44%, còn đội trưởng Jordan Ali Azaizeh đạt 2,48%.

Tiền đạo sinh năm 2004 trải qua giải đấu đáng nhớ với bốn bàn thắng và hai pha kiến tạo, giúp Việt Nam giành giải ba sau khi thắng Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu. Trong lễ trao giải tối 24/1, Đình Bắc độc chiếm giải Vua phá lưới. Sato nhận giải Cầu thủ xuất sắc. Rui Araki (Nhật Bản) nhận giải Thủ môn xuất sắc thay vì Li Hao.

VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Arab Saudi từ 6/1 đến 24/1, với 16 đội. Việt Nam thắng cả bốn trận đầu, 2-0 trước Jordan, 2-1 Kyrgyzstan, 1-0 Arab Saudi, 3-2 UAE, nhưng thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết. Trung Quốc vào chung kết, nhưng thất bại 0-4 dưới tay Nhật Bản. Dù chỉ dùng đội hình U21, Nhật Bản vẫn trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch.

Theo dữ liệu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 2024, Trung Quốc sử dụng internet nhiều nhất thế giới, hơn 1,3 tỷ người dùng. Việt Nam đứng thứ 11 với 89 triệu người dùng. Trong các cuộc bầu chọn trực tuyến, Việt Nam thường đoạt giải cao. Chẳng hạn sau ASEAN Cup 2024, bàn thắng "xấu xí" của Supachok Sarachat nhận giải "đẹp nhất", chủ yếu do người hâm mộ Việt Nam bình chọn.

