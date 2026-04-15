Đình Bắc, Hoàng Hên dự thảm đỏ cùng dàn nghệ sĩ

Tiền đạo 22 tuổi mặc vest lên thảm đỏ, được nhiều fan chào đón. Anh là một trong ba cái tên được đề cử ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm tại giải Cống Hiến. Năm qua, anh cùng đồng đội đạt huy chương vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á, vô địch ASEAN Cup 2024, đoạt danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam.
Tiền đạo 22 tuổi mặc vest lên thảm đỏ, được nhiều fan chào đón. Anh là một trong ba cái tên được đề cử ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm tại giải Cống Hiến. Năm qua, anh cùng đồng đội đạt huy chương vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á, vô địch ASEAN Cup 2024, đoạt danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam.
Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araujo da Silva, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, bên bà xã Lais Machado.
Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araujo da Silva, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, bên bà xã Lais Machado.
Ông Kim Sang Sik - huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam - cũng có mặt.
Ông Kim Sang Sik - huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam - cũng có mặt.
Ca sĩ Hòa Minzy chọn đầm trễ vai. Cô được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng như Ca sĩ của năm, MV, Bài hát của năm - Bắc Bling.
Ca sĩ Hòa Minzy chọn đầm trễ vai. Cô được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng như Ca sĩ của năm, MV, Bài hát của năm - Bắc Bling.
Soobin nằm trong đề cử Nam ca sĩ của năm và Chương trình của năm với concert All-rounder. Nhiều fan của anh tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện để cổ vũ thần tượng.
Soobin nằm trong đề cử Nam ca sĩ của năm và Chương trình của năm với concert All-rounder. Nhiều fan của anh tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện để cổ vũ thần tượng.
CongB - nghệ sĩ Gen Z nổi lên từ chương trình Anh trai say hi - được đề cử Nghệ sĩ mới của năm.
CongB - nghệ sĩ Gen Z nổi lên từ chương trình Anh trai say hi - được đề cử Nghệ sĩ mới của năm.
Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh diện tông đen đồng điệu.
Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh diện tông đen đồng điệu.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (trái) bên Nguyễn Hùng. Cả hai cùng được đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm nhờ các ca khúc truyền cảm hứng yêu nước: Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Còn gì đẹp hơn.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (trái) bên Nguyễn Hùng. Cả hai cùng được đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm nhờ các ca khúc truyền cảm hứng yêu nước: Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Còn gì đẹp hơn.
Diva Thanh Lam phối váy đính họa tiết 3D và găng tay thời trang.
Diva Thanh Lam phối váy đính họa tiết 3D và găng tay thời trang.
Ca sĩ Hương Tràm được đề cử hạng mục Ca sĩ và Album của năm với CD Phao cứu sinh.
Ca sĩ Hương Tràm được đề cử hạng mục Ca sĩ và Album của năm với CD Phao cứu sinh.
Võ Hạ Trâm cũng được đề cử Ca sĩ của năm nhờ tích cực tham gia nhiều "concert quốc gia".
Võ Hạ Trâm cũng được đề cử Ca sĩ của năm nhờ tích cực tham gia nhiều "concert quốc gia".
Ca sĩ Phan Đinh Tùng nhún nhảy theo vũ đạo đặc trưng trong ca khúc mới của anh - Happy New Year.
Giải Cống Hiến do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức từ năm 2005, tôn vinh những gương mặt, sản phẩm, chương trình âm nhạc nổi bật. Từ mùa giải thứ 17 năm 2023, ban tổ chức mở rộng quy mô, vinh danh thêm các cá nhân, chiến tích thuộc lĩnh vực thể thao.
Mùa giải thứ 20, sau vòng tuyển chọn, mỗi hạng mục có 10 ứng viên tranh giải. Khán giả và giám khảo chuyên môn bầu chọn top 5 vào vòng cuối.
Ca sĩ Phan Đinh Tùng nhún nhảy theo vũ đạo đặc trưng trong ca khúc mới của anh - Happy New Year.
Giải Cống Hiến do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức từ năm 2005, tôn vinh những gương mặt, sản phẩm, chương trình âm nhạc nổi bật. Từ mùa giải thứ 17 năm 2023, ban tổ chức mở rộng quy mô, vinh danh thêm các cá nhân, chiến tích thuộc lĩnh vực thể thao.
Mùa giải thứ 20, sau vòng tuyển chọn, mỗi hạng mục có 10 ứng viên tranh giải. Khán giả và giám khảo chuyên môn bầu chọn top 5 vào vòng cuối.
Giang Huy - Hà Thu