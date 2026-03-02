Thứ hai, 2/3/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ hai, 2/3/2026, 11:22 (GMT+7)

Đình Bắc, Hòa Minzy được đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu'

Đình Bắc, Hòa Minzy được đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu'

19 người trẻ được đề cử giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu", trong đó có ba học sinh giành huy chương vàng quốc tế, ca sĩ Hòa Minzy, cầu thủ Đình Bắc.

Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ngày 2/3 công bố 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. Giải thưởng nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý hành chính Nhà nước.

Từ 145 hồ sơ đề cử, hội đồng xét tặng giải thưởng chọn ra 19 gương mặt vào vòng bình chọn trực tuyến.

Lĩnh vực học tập có ba học sinh gồm Lê Kiến Thành, Trần Minh Hoàng và Nguyễn Lương Thái Duy. Các em là chủ nhân huy chương vàng Olympic quốc tế năm 2025 lần lượt ở môn Tin học, Toán học và Sinh học.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng có ba đề cử, gồm TS Đặng Thị Lệ Hằng, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh. Ngoài TS Lệ Hằng đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hai người còn lại lần lượt ở Thụy Điển và Singapore. Họ đều có công bố quốc tế, bằng độc quyền sáng chế, nhiều giải thưởng trong lĩnh vực này.

Ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, nhiều gương mặt quen thuộc với công chúng lọt đề cử như ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, cầu thủ Đình Bắc, vận động viên Canoeing Nguyễn Thị Hương.

Danh sách 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025 như sau:

TT

Lĩnh vực

Năm sinh

Họ và tên

Đơn vị

1

Học tập

2007

Lê Kiến Thành

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai

2

Học tập

2007

Trần Minh Hoàng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

Học tập

2008

Nguyễn Lương Thái Duy

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội

4

Nghiên cứu khoa học

1993

TS. Đặng Thị Lệ Hằng

Phó trưởng Phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Nghiên cứu khoa học

1991

TS. Phạm Anh Tuấn

Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển

6

Nghiên cứu khoa học

1991

TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh

Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore

7

Lao động sản xuất

1996

Nguyễn Chí Đông

Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

8

Kinh doanh Khởi Nghiệp

1991

Phạm Chí Nhu

Giám đốc điều hành Coolmate

9

Kinh doanh Khởi nghiệp

1991

Lê Thị Hồng

Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam

10

Quốc phòng

1997

Đại uý Đoàn Văn Chí

Đoàn An ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị

11

Quốc phòng

1993

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành

Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

12

An ninh trật tự

1991

Đại uý Nguyễn Hữu Dũng

Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.

13

An ninh trật tự

1994

Đại uý Trần Quốc Khánh

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ

14

Thể dục thể thao

2004

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc

Tiền đạo CLB Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam

15

Thể dục thể thao

2001

Nguyễn Thị Hương

Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam

16

Văn hóa nghệ thuật

1995

Ca sĩ Nguyễn Thị Hoà (Hoà Minzy)

Nghệ sĩ tự do

17

Văn hóa nghệ thuật

2003

Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Đại học Swinburne/Chủ tịch/PMC Entertainment

18

Văn hóa nghệ thuật

1996

Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc

Nghệ sĩ tự do

19

Hoạt động xã hội

1999

Mùa A Thi

Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Ban tổ chức mở vòng bình chọn trực tuyến từ nay đến 16/3. Sau đó, hội đồng chọn ra 10 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và các "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng". Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại Hà Nội.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" được tổ chức 29 năm qua, đã tôn vinh 575 cá nhân.

Đình Bắc và Hòa Minzy là hai trong 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: AFC - Thanh Tùng

Đình Bắc và Hòa Minzy là hai trong 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. Ảnh: AFC - Thanh Tùng

Dương Tâm

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục
×