Đình Bắc đoạt thêm giải thưởng U23 châu Á

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được xướng tên "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" giải U23 châu Á 2026, theo bình chọn của độc giả trang chủ AFC.

Hôm 27/1, LĐBĐ châu Á (AFC) đăng bài vinh danh 10 cầu thủ nổi bật nhất VCK U23 châu Á 2026, trong đó có Đình Bắc. Cuối bài viết này, trang chủ giải đặt câu hỏi cho độc giả: "Bạn yêu thích cầu thủ nào nhất?", kèm theo 10 cái tên kể trên.

Sau ba ngày, trang chủ AFC đã đóng lượt bình chọn. Đình Bắc thắng áp đảo với 86,71% số phiếu lựa chọn. Thủ môn Li Hao (Trung Quốc) đứng thứ hai với 10,44% phiếu, còn đội trưởng Jordan, Ali Azaizeh nhận 2,48% phiếu.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong trận Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 16/1/2026. Ảnh: AFC

Bảy cầu thủ còn lại gồm Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Leonardo Shahin (Lebanon), Rakan Al Ghamdi (Arab Saudi), Mathias Macallister (Australia), Ali Al Memari (UAE), Kim Do-hyun (Hàn Quốc) và Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan) đều chỉ nhận từ 0,2% số phiếu trở xuống. Trang chủ AFC hiện chưa đăng bài riêng để thông báo kết quả bình chọn.

Về Đình Bắc, AFC nhận xét anh "đã tỏa sáng rực rỡ tại giải, với hàng loạt màn trình diễn xuất sắc, giành danh hiệu Vua phá lưới". Tiền đạo sinh năm 2004 trải qua giải đấu đáng nhớ với bốn bàn thắng và hai pha kiến tạo, giúp Việt Nam giành giải ba sau khi thắng Hàn Quốc ở loạt đá luân lưu.

VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Arab Saudi từ 6/1 đến 24/1, với 16 đội. Việt Nam thắng cả bốn trận đầu, 2-0 trước Jordan, 2-1 Kyrgyzstan, 1-0 Arab Saudi, 3-2 UAE, nhưng thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết. Trung Quốc vào chung kết, nhưng thất bại 0-4 dưới tay Nhật Bản. Dù chỉ dùng đội hình U21, Nhật Bản vẫn trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch.

Trong lễ trao giải tối 24/1, Đình Bắc độc chiếm giải Vua phá lưới. Sato nhận giải Cầu thủ xuất sắc. Rui Araki (Nhật Bản) nhận giải Thủ môn xuất sắc thay vì Li Hao.

Bên cạnh bài bầu chọn cầu thủ nổi bật, hôm 28/1 AFC còn đăng một bài để độc giả chọn bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out U23 châu Á. Cú đánh đầu ngược của Đình Bắc để nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp UAE ở tứ kết là một trong sáu đề cử, bên cạnh các bàn thắng của Azaizeh (Jordan), Mansoor Al Menhali (UAE), Baek Ga-on (Hàn Quốc), Xiang Yuwang (Trung Quốc) và Kosei Ogura (Nhật Bản).

Với hạng mục này, độc giả có thể bình chọn đến 16h thứ Bảy 31/1 giờ Hà Nội. Sau hơn hai ngày, Xiang đang dẫn đầu với 97,51% lượt bình chọn, nhờ cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 ở trận bán kết gặp Việt Nam. Bàn thắng của Đình Bắc chỉ đứng thứ hai với 2,47% lượt bình chọn. Các bàn thắng còn lại có số phiếu không đáng kể.

Theo dữ liệu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 2024, Trung Quốc sử dụng internet nhiều nhất thế giới, hơn 1,3 tỷ người dùng. Việt Nam đứng thứ 11 với 89 triệu người dùng. Trong các cuộc bầu chọn trực tuyến, Việt Nam thường đoạt giải cao. Chẳng hạn sau ASEAN Cup 2024, bàn thắng "xấu xí" của Supachok Sarachat nhận giải "đẹp nhất", chủ yếu do người hâm mộ Việt Nam bình chọn.

