Dim Tu Tac đạt hai giải thưởng ẩm thực tại Macao

Dim Tu Tac đại diện Việt Nam tham dự Macao Food Festival 2025, giành hai giải thưởng "Dimsum sáng tạo" và "Á quân Món bếp chính".

Macao Food Festival lần thứ 25 thu hút hơn 130 đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều đại diện từ các thương hiệu hàng đầu trong giới ẩm thực Quảng Đông như M Cuisine Kuala Lumpur, MGM Macau, Chua Lam's Dim Sum, Galaxy Macau, Sands China... Dim Tu Tac, thương hiệu nhà hàng ẩm thực Quảng Đông tại TP HCM, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại sự kiện này.

Tại cuộc thi, ba đầu bếp Li Shu Chun, Li Jian Xiong và Wang Li Wu đã giúp nhà hàng mang về hai giải thưởng: "Món dimsum sáng tạo" và á quân "Món bếp chính". Giải thưởng góp phần khẳng định tay nghề của các đầu bếp và cam kết giúp nâng tầm ẩm thực Quảng Đông tại Việt Nam của đơn vị.

Đại diện Dim Tu Tac nhận hai giải thưởng tại Macao Food Festival lần thứ 25. Ảnh: Dim Tu Tac

Để chuẩn bị cho sự kiện, đội ngũ Dim Tu Tac đã dành nhiều tháng thử nghiệm, tìm cảm hứng từ hai nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam là cà phê và sầu riêng. Từ miền Tây với những khu miệt vườn trù phú, sư phụ Wang Li Wu đã tạo ra món dimsum mang vị sầu riêng độc đáo. Từng chiếc bánh được tạo hình như quả sầu riêng nhỏ, kết hợp cách chế biến truyền thống với tinh thần sáng tạo trong ẩm thực Quảng Đông.

Tiếp đến, ông dùng lớp vỏ bánh nghìn lớp chiên giòn cùng phần nhân kem cà phê thơm béo, tạo nên món bánh mới dành riêng cho cuộc thi. Bánh được tạo hình thành chiếc lu nước nhỏ, kể câu chuyện về vùng đất nắng gió và tinh thần mộc mạc của người trồng cà phê Việt.

Gian hàng trưng bày các món ăn dự thi được làm từ hai nguyên liệu chính: cà phê và sầu riêng. Ảnh: Dim Tu Tac

Trong mảng bếp chính, các đầu bếp chế biến món bồ câu quay rút xương kèm cơm nắm mang vị cơm gà Hải Nam. Gạo ST25 giữ trọn kết cấu dẻo thơm, kết hợp mắm tôm sả làm bật lên vị ngọt thanh của thịt bồ câu. Món ăn nhận được nhiều lời khen ngợi từ hội đồng quốc tế.

Sư phụ Li Jian Xiong (trái) và Li Shu Chun (phải) thực hiện hai món ăn. Ảnh: Dim Tu Tac

Đội ngũ Dim Tu Tac cũng khiến bạn bè quốc tế bất ngờ với món Tôm bách hoa cà phê kem muối. Nước xốt làm từ cà phê phin nguyên chất hòa quyện cùng lớp kem muối đặc chế, tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

"Khoảnh khắc Dim Tu Tac được xướng tên tại Macao International Chinese Cuisine Chef Competition 2025 với hai giải thưởng, chúng tôi biết rằng mọi nỗ lực tôn vinh ẩm thực Quảng Đông tại Việt Nam đã được ghi nhận", đại diện Dim Tu Tac chia sẻ.

Món Tôm bách hoa cà phê kem muối gây ấn tượng với nhiều thực khách quốc tế. Ảnh: Dim Tu Tac

Theo Dim Tu Tac, giải thưởng quốc tế là động lực để nhà hàng tiếp tục vượt qua giới hạn và chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe của ẩm thực Quảng Đông. Sau cột mốc này, nhà hàng cho biết sẽ gìn giữ tinh hoa truyền thống song hành với những ý tưởng sáng tạo mới lạ. Những món ăn được giới thiệu tại sự kiện sẽ sớm có mặt tại hệ thống nhà hàng Dim Tu Tac trong thời gian tới.

Đan Minh