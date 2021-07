Digiworld lãi đậm

Digiworld quý II lãi ròng hơn 116 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận quý cao nhất tính từ năm 2015.

Trong quý II, Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld) ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 4.217 tỷ đồng, tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng giai đoạn này tăng cao, gần bằng 93% doanh thu khiến lợi nhuận gộp còn hơn 305 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vào khoảng 7%.

Trong kỳ, Digiworld tốn hơn 195 tỷ đồng cho các chi phí thường xuyên, tăng hơn một nửa so với quý II/2020. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tăng trưởng tốt, Digiworld vẫn ghi nhận lãi ròng hơn 116 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và nhích nhẹ so với quý trước. Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất của doanh nghiệp này tính từ năm 2015.

Tăng trưởng trên hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tuy quý II là giai đoạn thấp điểm nhưng doanh thu mảng máy tính xách tay và máy tính bảng vẫn ghi nhận tăng trưởng 23% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Mảng thiết bị văn phòng có doanh thu hơn 660 tỷ đồng, tăng trưởng 122% so với cùng kỳ. Các sản phẩm IoT (Internet of Things) trở thành động lực tăng trưởng chính của mảng này, điển hình là các thương hiệu Xiaomi, Huawei và Apple.

Trong quý II, dù các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ giãn cách xã hội, các sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh phục vụ đời sống như nước giặt, nước xả, kem đánh răng, nước rửa chén... vẫn ghi nhận dấu hiệu tích cực. Doanh thu mảng này đạt gần 80 tỷ đồng, tăng trưởng 34%.

Đặc biệt mảng điện thoại di động có doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng, chiếm gần một nửa doanh thu công ty. Các sản phẩm điện thoại di động đạt mức tăng trưởng 87% nhờ sự gia tăng thị phần liên tục của Xiaomi và đóng góp doanh thu của các dòng iPhone.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Digiworld có doanh thu thuần đạt hơn 9.224 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 223,5 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần. So với kế hoạch cả năm, công ty này đã hoàn thành 61% chỉ tiêu doanh thu và 74% chỉ tiêu lợi nhuận.

Thời gian tới, động lực tăng trưởng của Digiworld vẫn là phân phối ngành hàng điện thoại và máy tính truyền thống với các thương hiệu như Apple, Xiaomi, Lenovo, Nokia...

Theo người đứng đầu công ty này, do một số rào cản về thuế nên Digiworld chưa phân phối độc quyền nhiều sản phẩm của Xiaomi. Tuy nhiên, khi hãng có nhà máy sản xuất tại Việt Nam và bài toán thuế quan được giải quyết, công ty sẽ tấn công mạnh vào mảng thiết bị gia dụng như tivi, máy giặt, điều hòa... Thị trường này ước tính trị giá 2,4 tỷ USD và Digiworld muốn chiếm thị phần đáng kể.

Tất Đạt