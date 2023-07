Digiworld hợp tác phân phối sản phẩm, giải pháp in ấn từ Lexmark

Digiworld ký thỏa thuận phân phối các sản phẩm, giải pháp in ấn về hình ảnh và công nghệ đám mây từ Lexmark tại thị trường Việt Nam, ngày 28/6.

Lexmark là công ty hàng đầu của Mỹ cung cấp các phần cứng và những giải pháp in ấn, xử lý hình ảnh cho các doanh nghiệp ở hơn 170 quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, Digiworld là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát triển thị trường toàn diện với hệ thống phân phối công nghệ phủ khắp Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Digiworld sẽ phân phối các sản phẩm, giải pháp in ấn về hình ảnh và công nghệ đám mây từ Lexmark hướng đến đối tượng là các ngành đang phát triển như chăm sóc sức khỏe, sản xuất, hậu cần và bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Tại buổi lễ ký kết, đại diện Lexmark công bố 5 mô hình mới để đáp ứng nhu cầu phần mềm, giải pháp in ấn, xử lý hình ảnh cho các lĩnh vực này. Các mô hình mới của Lexmark lấy hiệu suất sử dụng, tính bền vững của sản phẩm và khả năng thúc đẩy số hóa của doanh nghiệp làm trọng tâm. Lễ ký kết mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ - dịch vụ đồng thời sự phát triển của hai công ty.

Đại diện Digiworld và Lexmark ký kết hợp tác hôm 28/6. Ảnh: Digiworld

Sản phẩm Lexmark có khả năng in nhanh, từ 40 đến 55 trang mỗi phút, đảm bảo hoạt động hiệu quả cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các sản phẩm máy in được chế tạo với khung thép và các chất liệu bền vững, nhằm tối đa hóa lợi tức đầu tư. Các thiết bị này còn có chức năng giám sát từ xa, bảo mật, bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp. Lexmark được IDC Marketscape công nhận là công ty hàng đầu trong các dịch vụ in ấn được quản lý trên đám mây.

Lexmark còn cung cấp các giải pháp để số hóa và tự động hóa quy trình làm việc với tài liệu. Các giải pháp này cho phép IoT giám sát các thiết bị để cung cấp, phân tích và cập nhật chương trình cơ sở từ bất kỳ vị trí nào. "Chúng tôi cam kết các thiết bị kỹ thuật mang lại tốc độ, độ tin cậy, bảo mật và độ bền tốt trong mọi trường hợp. giúp tối ưu hóa chi phí cho người dùng", ông Steve Loh - Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á Thái Bình Dương của Lexmark chia sẻ.

Sản phẩm máy in từ Lexmark. Ảnh: Digiworld

Digiworld xác định mục tiêu kinh doanh theo định hướng "nâng tầm Việt Nam". Thời gian qua, doanh nghiệp này đạt nhiều thành tựu như 7 năm liên tiếp nằm trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững theo công bố của VCCI, top 50 doanh nghiệp "vận tải tiêu biểu hàng đầu Việt Nam" theo công bố của CSA. Với mạng lưới phân phối rộng, đơn vị kỳ vọng giúp mang các sản phẩm Lexmark đến gần với người dùng, nhất là doanh nghiệp. "Hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng khi giúp chúng tôi tiến nhanh và hiện thực hóa sứ mệnh luôn theo đuổi suốt 26 năm qua là kiến tạo thị trường - nâng tầm Việt Nam", đại diện đơn vị chia sẻ.

(Nguồn: Digiworld)