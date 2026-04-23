Digital Extras - trợ lý của người đi Mercedes

Hệ thống Digital Extras giúp chủ nhân chiếc Mercedes có thể kích hoạt nhiều tính năng từ xa, giám sát hay quản lý xe qua điện thoại thông minh.

Digital Extras được kích hoạt và kết nối với xe thông qua ứng dụng của Mercedes. Danh sách các tính năng có thể được nhóm lại theo các mục về tiện nghi, thông tin giải trí, an toàn và dịch vụ, và điều hướng.

Tính năng cơ bản mà hệ thống tiện ích số này mang lại như Digital Key giúp khởi động và mở khóa từ xa, đóng/mở kính và cửa sổ trời từ xa, theo dõi trạng thái xe, giám sát thiết lập theo dõi xe trong bán kính nhất định, xác định vị trí xe.

Ở Việt Nam, một trong những tính năng được nhiều người sử dụng ôtô quan tâm, đặc biệt vào mùa hè nắng nóng, là có thể bật được điều hòa làm mát cabin trước khi lên xe. Đây cũng là điều mà chiếc Mercedes có thể làm nhờ Digital Extras.

Ứng dụng quản lý xe trên điện thoại di động cho biết đa dạng thông tin về chiếc xe, đồng thời cho phép điều khiển từ xa nhiều tính năng. Ảnh: MBV

Hệ thống thông tin giải trí trên các dòng xe sang cũng là một khía cạnh ghi điểm với khách hàng. Với Digital Extras, tin tức hay video đều có thể phát trực tuyến qua màn hình trên xe nhờ được tích hợp liền mạch vào hệ thống đa phương tiện MBUX, giảm sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh.

Chủ xe cũng có thể biết thời điểm bảo dưỡng tiếp theo nhờ xe tự động gửi thông báo khi đến hạn bảo trì hoặc khi các bộ phận cần thay thế. Đặc biệt, trong bất kỳ tình huống nào, tài xế có thể liên lạc với trung tâm hỗ trợ khách hàng trong lúc đang điều khiển thông qua giọng nói hay nút bấm vật lý trên trần xe.

Trong trường hợp xảy ra va chạm và túi khí bung, hệ thống SOS sẽ tự động kích hoạt để gọi cấp cứu khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp nhưng chưa xảy ra va chạm, người lái có thể nhấn nút SOS.

Màn hình thông tin giải trí trên mẫu C 300 hiển thị kết nối với điện thoại của người dùng qua ứng dụng trên điện thoại. Ảnh: MBV

Dựa trên thói quen người dùng, hệ thống đưa ra khuyến nghị để sử dụng các chức năng giúp tối ưu hóa trải nghiệm. Trong đó, phong cách lái sẽ được phân tích để cung cấp những mẹo để tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống kỹ thuật số Digital Extras hiện áp dụng cho các mẫu xe Mercedes sản xuất từ năm 2021 trở đi có trang bị hệ thống MBUX thế hệ mới. Trong một chuyến đi mới đây tại Phú Quốc, các mẫu xe gồm C-class, E-class và GLC lắp ráp tại Việt Nam cũng như mẫu G 580 thuần điện mang lại cho người lái cũng như hành khách những trải nghiệm đặc biệt với sự hỗ trợ của Digital Extras.

Việc điều khiển từ xa hệ thống điều hòa làm mát cabin trước khi lên xe mang lại sự thoải mái dưới cái nóng thiêu đốt. Hệ thống định vị cung cấp bản đồ 3D sắc nét và cập nhật tình trạng giao thông thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống giám sát 360 độ sẽ gửi thông báo khẩn cấp kèm hình ảnh về điện thoại nếu xe bị va chạm khi đang đỗ hoặc bị dịch chuyển trái phép.

Đa phần các tiện ích cơ bản của Digital Extras sẽ được cung cấp không giới hạn, với vài tiện ích chỉ được dùng trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, thời gian và gói tiện ích có thể khác nhau, tùy từng vào mẫu xe và trang bị. Với người sử dụng lần đầu sẽ cần thời gian làm quen với công nghệ qua những bước thiết lập và quy trình cá nhân hóa nhằm tối ưu trải nghiệm.

Minh Thủy