Difa mở rộng thị trường sau 15 năm thành lập

Difa mở rộng hoạt động từ thiết kế nhà phố sang thi công, thương mại đa ngành, phục vụ các thương hiệu lớn và chuẩn bị hướng đến thị trường quốc tế ở phân khúc cao hơn.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Diệp Gia (Difa) vừa tham gia sự kiện HCMC Business Summit 2025 - Hội tụ vươn tầm. Gian hàng của doanh nghiệp tại sự kiện đón hàng trăm lượt khách tham quan.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kiện này cũng đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển của Difa, từ đơn vị chuyên thiết kế, thi công nhà phố trở thành đối tác cung cấp đa dịch vụ cho nhiều thương hiệu lớn trong các lĩnh vực F&B, bán lẻ, trường học, bệnh viện... Doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực để bước vào giai đoạn mới, đồng thời giữ vững mục tiêu cùng khách hàng kiến tạo không gian sống hài hòa, mang đến sự bình an và thịnh vượng.

Tập thể nhân viên của doanh nghiệp trao đổi tìm phương án tốt nhất cho các dự án. Ảnh: Difa

Sự hiện diện tại Business Summit 2025 là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối thị trường, đồng thời tri ân đến các đối tác đã đồng hành trong chặng đường vừa qua. Nhờ hợp tác này giúp Difa duy trì chất lượng công trình song song với tốc độ thi công. Từ dự án đầu tiên với Jollibee, đơn vị dần mở rộng hợp tác với các thương hiệu lớn như Katinat Coffee, Cheese Coffee, Phúc Long, Phê La, King Coffee, Popeyes, The Coffee Bean & Tea Leaf, Pharmacity, Mega Market, Watsons, GS25, cùng nhiều trường học quốc tế, bệnh viện và nhà xưởng.

Làm việc với những đối tác uy tín cũng mang lại cho đội ngũ Difa cơ hội rèn luyện chuyên môn, phát triển đam mê và tích lũy giá trị. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, thành công không chỉ nằm ở việc hoàn thành công trình, mà ở quá trình đồng hành cùng khách hàng để hướng tới mục tiêu chung. Đơn vị coi đây là nỗ lực tập thể, nơi mỗi thành viên cùng kiến tạo không gian sống hài hòa và bền vững.

Một góc công trình Katinat Vũng Tàu do doanh nghiệp thi công. Ảnh: Difa

Difa được thành lập năm 2010, với mong muốn trở thành nơi mỗi người có thể sáng tạo, cống hiến và chia sẻ giá trị với cộng đồng. Theo ông Diệp Hoàng Phúc, Tổng giám đốc công ty, triết lý kinh doanh nhân văn giúp doanh nghiệp trở thành môi trường nuôi dưỡng tài năng, đồng thời mang lại ý nghĩa cho công việc và cuộc sống của mỗi thành viên.

Sau 15 năm phát triển, Difa đã chứng minh năng lực trong môi trường cạnh tranh, đặc biệt ở lĩnh vực F&B và bán lẻ. Ông Phúc cho rằng thị trường càng khó thì cơ hội càng lớn, chính thử thách là động lực để công ty trưởng thành, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Difa đặt lợi ích khách hàng và nhân viên làm trung tâm. Doanh nghiệp vận hành theo mục tiêu Sharing, trong đó năm yếu tố hướng đến khách hàng là phục vụ tận tâm, đảm bảo chất lượng, giữ vững cam kết, minh bạch trong giao tiếp và xây dựng kết nối bền vững. Hai yếu tố dành cho nhân viên là khuyến khích học hỏi không ngừng và nỗ lực để đạt thành tựu cao hơn.

Cũng theo ông Phúc, triết lý này giúp Difa phát triển ổn định, tạo niềm tin với đối tác và khách hàng. Sau 15 năm, công ty hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế và tích lũy kinh nghiệm quản lý, sẵn sàng cho thị trường quốc tế hóa ở phân khúc cao hơn.

(Nguồn: Difa)