Điều trị vô sinh hiếm muộn hiệu quả sau giãn cách cần lưu ý gì?

Nhiều chuyên gia khách mời sẽ trả lời về những lưu ý dành cho các cặp vợ chồng điều trị vô sinh hiếm muộn tại livestream tư vấn lúc 20h ngày 23/9 trên VnExpress.

Ghi nhận tại cổng khám bệnh từ xa của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh những ngày gần đây cho thấy, việc nới lỏng giãn cách xã hội tại Hà Nội, TP HCM khiến số bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn liên lạc để tư vấn tăng gấp 3-4 lần so với những ngày giãn cách. Nhiều cặp vợ chồng đã trì hoãn điều trị hàng tháng trời do dịch bệnh và thể hiện sự lo lắng rõ rệt.

Để có thể giải đáp vấn đề này một cách cụ thể và chuyên sâu hơn, báo VnExpress cùng Bệnh viện Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến vào ngày 23/9 và tuần lễ tư vấn online kéo dài đến 29/9. Tham gia chương trình là những bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nam học tại Việt Nam.

Thắc mắc phổ biến nhất của các bệnh nhân là có nên điều trị khi tình hình dịch vẫn còn phức tạp. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, ngay khi có thể lưu thông thuận lợi, các cặp vợ chồng nên sớm đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản để được khám, tư vấn và bắt đầu điều trị.

"Các quy định của chính quyền không cản trở việc điều trị bệnh của người dân, bao gồm cả điều trị vô sinh hiếm muộn. Do đó, nếu chờ đợi trở lại trạng thái bình thường mới quá lâu các bệnh nhân sẽ bỏ qua các cơ hội của mình", bác sĩ Hoàng nói.

Thạc sĩ, bác sĩ Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cũng nhấn mạnh rằng điều trị hiếm muộn càng sớm thì cơ hội thành công càng cao. IVF là hành trình dài bao gồm nhiều bước, từ kích thích trứng, chọc hút trứng, nuôi phôi cho đến chuyển phôi và thử thai. Quá trình này cần được duy trì liên tục để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Hệ thống Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu nhiều công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu, giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Do ảnh hưởng của dịch, hành trình này có thể được chia nhỏ thành nhiều giai đoạn thích hợp với điều kiện của cá nhân người bệnh. Thay vì phải theo dõi nang noãn tại chính trung tâm hỗ trợ sinh sản, người bệnh có thể theo dõi nang noãn tại các phòng khám sản khoa tại địa phương, thuốc điều trị có thể được gửi về tận nhà, bác sĩ khám tư vấn online cho người bệnh...

"Quan trọng nhất là không bỏ phí thời gian vàng của bệnh nhân. Giữa dịch bệnh và giãn cách, chúng tôi vẫn nỗ lực tìm cách giúp bệnh nhân không bị ngắt quãng điều trị. Việc kích trứng, chọc hút, chuyển phôi và theo dõi thai kỳ được thực hiện đồng thời với các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt. Người bệnh có thể yên tâm khi điều trị hiếm muộn tại các bệnh viện uy tín mà không cần quá lo lắng về nguy cơ lây nhiễm", bác sĩ Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết.

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt nhất cho việc khám chữa bệnh sau thời kỳ giãn cách xã hội kéo dài, các bác sĩ đã có những nghiên cứu, cập nhật kết hợp quy trình điều trị phù hợp với lịch trình tiêm vaccine phòng Covid-19, xây dựng liệu trình riêng cho những bệnh nhân là F0...

Hiện nay, điều trị vô sinh hiếm muộn không chỉ là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà còn là vấn đề xã hội, cần được hiểu biết và quan tâm đúng mức. Đặc biệt là trong cách tiếp cận với phương pháp điều trị, sự chuẩn bị về tâm lý, lựa chọn địa chỉ uy tín khám chữa bệnh.

Số liệu thống kê cho thấy, có tới 7,7% dân số Việt Nam gặp các vấn đề về vô sinh hiếm muộn. Trong đó, khoảng 40% trường hợp vô sinh do người chồng, 40% do người vợ, 10% do cả hai vợ chồng, 10% còn lại không rõ nguyên nhân. Đáng ngại hơn, khoảng 50% trường hợp vô sinh rơi vào nhóm độ tuổi còn trẻ (dưới 30 tuổi). Nhiều người chưa được tiếp cận với các phương pháp điều trị khoa học, hiệu quả nên lãng phí tiền bạc công sức, đặc biệt là mất đi cơ hội điều trị ở những giai đoạn sớm, vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tỷ lệ thành công.

Trong điều trị vô sinh hiếm muộn, góp phần quan trọng để tăng cao tỷ lệ IVF thành công chính là trang bị máy móc để nuôi phôi, thiết bị giảm thiểu hư hỏng trứng, tinh trùng và phôi trong quá trình chọc hút, lọc rửa, nuôi cấy... Bên cạnh đó, các chuyên gia cần thành thục các kỹ thuật như micro TESE trong điều trị vô sinh nam, giúp tìm ra tinh tử nhỏ nhất bên trong tinh hoàn, nâng cao tỷ lệ thành công với các trường hợp không có tinh trùng hoặc tinh trùng không đảm bảo chất lượng.

Theo bác sĩ Lê Hoàng, tỷ lệ IVF thành công trung bình của thế giới vào khoảng 40-45% và ở Việt Nam là 35-40%. Tại Tâm Anh tỷ lệ này đạt khoảng 63%. Trong đó, nhiều trường hợp là phụ nữ lớn tuổi, nam giới không có tinh trùng, người bệnh có bệnh lý kèm theo. Đặc biệt, tỷ lệ IVF thành công ở nhóm người bệnh dưới 30 tuổi tại Tâm Anh lên tới 70%.

BVĐK Tâm Anh có tỷ lệ IVF thành công cao hơn tỷ lệ trung bình của thế giới và Việt Nam tới hơn 20%. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ngọc An