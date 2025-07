Điều tra vụ xã bán trái phép hơn 2,5 ha rừng phòng hộ

TP HuếChi cục kiểm lâm TP Huế đã chuyển hồ sơ vụ bán trái phép hơn 2,5 ha rừng phòng hộ ven biển cho Công an TP Huế điều tra.

Ngày 24/7, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị đã chuyển giao hồ sơ vụ lãnh đạo xã Quảng Công cũ nay là phương Phong Quảng bán hơn 2,5 ha rừng phòng hộ ven biển trái phép ở thôn An Lộc cho Công an TP Huế điều tra.

Chi cục cũng kỷ luật khiển trách một kiểm lâm địa bàn theo dõi rừng phòng hộ ven biển do thiếu trách nhiệm.

Rừng phòng hộ ven biển hơn 2,5 ha ở thôn An Lộc bị xã Quảng Công cũ bán trước sáp nhập xã phường. Ảnh: Võ Thạnh

Theo báo cáo của UBND TP Huế gửi Thủ tướng và Ban thường vụ Thành ủy Huế, ngày 2/7 Kiểm lâm khu vực phía bắc TP Huế phát hiện 3,1416 ha keo lưỡi liềm ở thôn An Lộc bị chặt hạ, trong đó hơn 2,5 ha rừng phòng hộ, gần 0,6 ha rừng sản xuất thuộc 152, 161, khoảnh 1, tiểu khu 89. Tổng số cây bị khai thác là 1.461, trong đó rừng phòng hộ là 1.331 cây. Diện tích rừng bị khai thác trái phép thuộc dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát (gọi tắt là dự án 661), được trồng từ năm 2008.

Chi cục Kiểm lâm TP Huế xác định, UBND xã Quảng Công đã thanh lý cho ông Nguyễn Văn Quốc trú tại thị xã Phong Điền, TP Huế với diện tích 8 ha rừng sản xuất với số tiền 85 triệu đồng. Việc này đã khai thác vào diện tích rừng trồng có chức năng rừng phòng hộ lô 152 với diện tích 2,5843 ha, và rừng sản xuất lô 161 với diện tích 0,5573 ha, tại khoảnh 1, tiểu khu 89. Ông Nguyễn Văn Quốc đã thuê 6 người ở tỉnh Quảng Trị vào khai thác khoảng 12 ngày từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Ông Quốc được ông Lê Nguyễn An là cán bộ địa chính xã Quảng Công chỉ rõ vị trí để khai thác là toàn bộ diện tích ở thôn An Lộc đến các trụ điện giáp ranh với xã Hải Dương cũ. Trong quá trình khai thác, ông Lê Nguyễn An có đến hiện trường thường xuyên để giám sát. Toàn bộ số gỗ khai thác vận chuyển khoảng 10 xe bán tại Công ty Cổ phần năng lượng sinh học Huế, với giá 900.000 đồng/tấn.

Rừng phòng hộ ven biển ở thôn An Lộc trơ trọi. Ảnh: Võ Thạnh

Số tiền mua rừng 85 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Quốc đã chuyển khoản cho bà Cao Thị Thủy, cán bộ thủ quỹ UBND xã Quảng Công. Sau đó, do chưa khai thác toàn bộ diện tích 8 ha như thỏa thuận nên ngày 14/5, UBND xã Quảng Công đã yêu cầu bà Cao Thị Thủy chuyển lại 85 triệu đồng cho ông Quốc.

Đến ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Quốc chuyển khoản 30 triệu đồng cho ông Nguyễn Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Quảng Công và đưa tiền mặt 35 triệu đồng cho ông Lê Nguyên Oai, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công tại phòng làm việc của ông Lê Nguyên Oai.

Võ Thạnh