Điều tra vụ đánh nhau, cảnh sát thu giữ 5 khẩu súng

Hậu GiangLê Nguyễn Nhật Hoài cùng 2 đồng phạm bị cảnh sát bắt giữ, thu 5 khẩu súng cùng nhiều đạn, 3 quả nổ, còng số 8, ma tuý… sau khi tham gia vụ ẩu đả.

Ngày 12/5, Hoài (27 tuổi), Lưu Anh Thi (23 tuổi), Lê Thanh Tiền (25 tuổi) bị Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, liên quan đến vụ đánh nhau, 10 thanh niên 20-34 tuổi ở Sóc Trăng và Hậu Giang cũng đã bị tạm giữ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lê Nguyễn Nhật Hoài khi bị bắt giữ. Ảnh: Châu Thành

Trước đó, tối 7/5, tại xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên và có nổ súng. Lực lượng An ninh điều tra, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Hậu Giang được huy động truy xét nhóm nghi can.

Hoài bị xác định là người đã nổ súng trong vụ đánh nhau.

Lưu Anh Thi và Lê Thanh Tiền khi bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Châu Thành

Sáng hôm sau, Hoài bị bắt tại TX Long Mỹ. Khám xét khẩn cấp nơi ở và ôtô của người này, cảnh sát thu giữ 3 súng ngắn (trong đó có một khẩu súng quân dụng), một súng cồn, 53 viên đạn, còng số 8, nhiều dao kiếm tự chế, 2 quả lựu đạn, hơn 6,6 gr ma túy...

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Thi và Tiền tại tỉnh Sóc Trăng, thu giữ một súng quân dụng, nhiều đạn, một quả lựu đạn...

Súng, đạn được thu giữ trong xe và nhà của Lễ Nguyễn Nhật Hoài. Ảnh: Châu Thành

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Châu Thành