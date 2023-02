Điều tra viên làm giả nhiều quyết định của lãnh đạo Công an TP HCM

Nguyễn Tuấn Thanh bị cáo buộc khi là thiếu tá, điều tra viên, đã giả mạo nhiều quyết định của lãnh đạo Công an TP HCM để giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Ngày 22/2, Thanh (cựu thiếu tá, Phòng Cảnh sát hình sự) bị TAND TP HCM tuyên phạt một năm tù về tội Giả mạo trong công tác theo khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Thanh tại toà ngày 22/2. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, ngày 15/7/2020, Thanh được phân công thụ lý, xác minh đơn tố giác tội phạm của người phụ nữ - cho là bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh phát hiện các tài liệu thu được ở nhà người bị tố cáo là giả, nên đề xuất Đội phó Đội 8 cho ý kiến để trình lãnh đạo khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Gần hết thời hạn xác minh nguồn tin nhưng chưa nhận được phê duyệt của lãnh đạo Công an TP HCM, Thanh lo không giải quyết được vụ việc sẽ ảnh hưởng đến thành tích bản thân. Do đó, Thanh photo, cắt dán chữ ký của ông Nguyễn Văn Hải (Đội phó Đội 8) và ông Trần Văn Phú (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM) để làm giả quyết định khởi tố vụ án, công văn về việc kiểm sát quyết định khởi tố vụ án hình sự đề ngày 15/11/2020.

Thanh đem hai văn bản này đến Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP HCM để nhập, lấy số vụ án. Ngày 25/12/2020, ban lãnh đạo Công an TP HCM đã chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ án trên cho PC01 để thụ lý điều tra. Thanh bàn giao hồ sơ nguồn tin và quyết định khởi tố vụ án, công văn kiểm sát quyết định khởi tố vụ án do mình làm giả cho PC01.

PC01 thấy hồ sơ còn thiếu nhiều tài liệu tố tụng như quyết định phân công cán bộ, điều tra viên giải quyết nguồn tin, các thông báo về việc khởi tố vụ án, kết luận giám định... nên gửi công văn cho PC02 yêu cầu bổ sung. Thanh tiếp tục làm giả các quyết định còn thiếu, như: photo chữ ký một số lãnh đạo liên quan dán vào các quyết định đã soạn sẵn rồi tự đóng dấu, sau đó chuyển cho PC01 để đưa vào hồ sơ vụ án.

Thấy các tài liệu Thanh chuyển lên vẫn chưa đủ nhưng PC02 không có phản hồi, PC01 tiếp tục có công văn đề nghị cung cấp.

Lúc này, PC02 rà soát vấn đề, phát hiện nguồn tin về tội phạm do Thanh thụ lý chưa được đề xuất khởi tố vụ án; các quyết định khởi tố và quyết định liên quan chưa được lãnh đạo ký và ban hành. Lãnh đạo PC02 đã kiểm tra lại thì phát hiện các quyết định do Thanh làm giả.

Ngày 26/8/2022, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh về tội Giả mạo trong công tác; đồng thời kiến nghị xử lý hàng loạt cán bộ thuộc Công an TP HCM.

Tại toà hôm nay, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm, cho rằng mình không có động cơ cá nhân, chỉ vì áp lực công việc, muốn giải quyết nhanh để hoàn thành nhiệm vụ nên đã làm sai quy trình tố tụng. "Bị cáo xin lỗi cơ quan, gia đình. Hành vi của bị cáo đã khiến người thân phải chịu nhiều buồn đau. Mong tòa khoan hồng cho bị cáo sớm về với gia đình năm, chăm sóc con nhỏ...", Thanh nói.

Hải Duyên