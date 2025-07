Điều tra việc tiêu tiền của vợ chủ mưu vụ án dùng 'chim mồi' lừa mua đất

Đồng NaiTòa cho rằng vụ án lừa hàng trăm người mua đất bằng chiêu sử dụng "chim mồi" còn nhiều nội dung chưa rõ, trong đó có việc vợ của chủ mưu Nguyễn Hữu Tường đã tiêu tiền thế nào.

Ngày 23/7, sau một tuần xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (có trụ sở TP HCM) do Nguyễn Hữu Tường, 33 tuổi cầm đẩu, TAND tỉnh Đồng Nai quyết định trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung.

Theo HĐXX, quá trình xét hỏi một số bị cáo và bị hại tại phiên tòa, cũng như hồ sơ vụ án, cho thấy có nhiều tình tiết chưa được làm rõ như: số tiền mà vợ Huỳnh Hữu Tường đã sử dụng trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội; hành vi của Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm (tỉnh Đồng Nai) trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; số tiền thiệt hại trong vụ án...

Nguyễn Hữu Tường tại phiên xét hỏi ngày 18/7. Ảnh: Phước Tuấn

Theo cáo buộc, Tường có vai trò chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Trong số bị cáo, ngoài ban lãnh đạo Công ty Lộc Phúc, còn có các giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm "chim mồi" được công ty thuê.

Cụ thể, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, đều có trụ sở tại TP HCM. Tất cả do Tường bỏ vốn và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại xã An Phước (huyện Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (huyện Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (huyện Thống Nhất cũ).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là "hàng" của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên "sàn giao dịch". Ngoài ra, công ty còn thuê người giả làm khách hàng (chim mồi) để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Các bị cáo sẽ đưa khách hàng đi tham quan những dự án "ma" (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc. Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi khách hàng ký "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng đến một văn phòng công chứng đóng tại xã Long An, huyện Long Thành (nay là xã Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).