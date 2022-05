Điều tra tố cáo về cảnh sát đánh tài xế

Quảng TrịCơ quan cảnh sát điều tra Quảng Trị đang xác minh việc tài xế Lê Hữu Chiến tố cáo bị cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh đánh.

Đây là công việc được lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị giao. Cán bộ điều tra Công an tỉnh cùng đơn vị kỹ thuật hình sự đã đến Trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng trích xuất camera phục vụ quá trình xác minh, Công an tỉnh cho biết ngày 19/5.

Tài xế Hiếu và các cảnh sát giao thông hôm 14/5. Ảnh cắt từ clip

Trong đơn khiếu nại, tài xế 30 tuổi cho biết khoảng 14h ngày 14/5 anh lái ôtô tải đến Km783 quốc lộ 1 thì thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Do xe của cảnh sát vẫn di chuyển, Hiếu tiếp tục lái đi.

Đến Trạm CSGT Hải Lăng, tài xế nhận hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Hiếu cho hay không biết giấy tờ ở đâu, gọi chủ xe hỏi nhưng không liên lạc được. Trời mưa nên Hiếu lên cabin xe ngồi. Đến 17h, tài xế liên lạc được với chủ xe và tìm thấy giấy tờ. Hiếu được yêu cầu đưa xe vào Trạm nhưng lúc này "bất ngờ, xe bị hóc số".

Hiếu tố cáo khi xuống kiểm tra xe thì "bị 5-6 người mang sắc phục CSGT kéo về đuôi xe đấm đá, đạp vào bụng và ngực". Đến 20h, Hiếu được người nhà và chủ xe đến Trạm CSGT Hải Lăng đưa đến cơ sở y tế.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, kết quả chụp CT cho thấy Hiếu có vết rạn nhỏ ở xương sườn. Các xương không bị gãy.

Trung tá Văn Son, Trạm trưởng Trạm CSGT Hải Lăng, khẳng định "không có" việc đánh tài xế. Xe của Hiếu chở hàng quá tải, vượt chiều cao. "Khi có hiệu lệnh dừng xe, tài xế không chấp hành mà cố thủ trong cabin. Tổ tuần tra phải niêm phong, kéo xe về trạm trước sự chứng kiến của chủ xe và tài xế", ông nói.

Trạm CSGT Hải Lăng lập biên bản vi phạm hành chính với Hiếu về lỗi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ôtô tải và không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng; lập biên bản chủ xe về lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Tài xế, chủ xe không ký vào biên bản.

Hoàng Táo