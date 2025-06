Điều tra lại vụ án 'tát nạn nhân một cái, lĩnh 5 năm tù'

Long AnTòa phúc thẩm cho rằng vụ án Phạm Hoàng Khanh bị tuyên 5 năm tù vì "đánh vào mặt nạn nhân một cái khiến tử vong sau 9 tháng" còn nhiều tình tiết mâu thuẫn, chưa rõ.

Ngày 26/6, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Long An hủy toàn bộ án sơ thẩm tuyên Phạm Hoàng Khanh (36 tuổi) và em trai Lê Đào Trung Thái Sang (23 tuổi) lần lượt 5, 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Lê Đào Trung Thái Sang (đứng) cùng anh trai tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo bản án sơ thẩm, sáng 20/2/2023, bà Lê Thị Thông và chị Phan Thị Hiếu xảy ra mâu thuẫn về chỗ bán hàng ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức, dẫn đến cự cãi, xô xát.

Được người quen thông báo, con trai bà Thông là Lê Đào Trung Thái Sang chạy đến nơi bênh mẹ, tát vào mặt chị Hiếu.

Chồng chị này là anh Phan Công Hiếu, 41 tuổi, đến can ngăn. Vợ chồng anh Hiếu bỏ về nhưng Sang không cho đi, gọi điện kêu anh cùng mẹ khác cha là Phạm Hoàng Khanh đến. Khanh sau đó dùng tay đánh vào mặt anh Hiếu một cái, còn Sang đánh vào mặt anh này hai cái.

Anh Hiếu bị ngã theo tư thế quỳ gối, tiếp tục bị Sang đá một cái vào mặt nên ngã đầu đạp xuống mặt đường. Những người gần đó đến can ngăn.

Anh Hiếu được Khanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An, sau đó chuyển đến TP HCM tiếp tục điều trị. Gần 9 tháng sau, nạn nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Sau vụ việc, Khanh và Sang đã chủ động chi trả phí điều trị bệnh, bồi thường cho gia đình nạn nhân 780 triệu đồng. Vợ nạn nhân có đơn xin bãi nại.

Xử sơ thẩm hồi tháng 2, TAND huyện Bến Lức tuyên phạt Sang 6 năm tù, Khanh bị phạt 5 năm tù với vai trò đồng phạm. Hai anh em kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì sao phải điều tra lại?

Tại tòa phúc thẩm, Khanh thay đổi yêu cầu kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan vì trước đây thiếu hiểu biết pháp luật. Bị cáo cho rằng mình chỉ đánh vào mặt ông Hiếu một cái - không dẫn đến thương tích, mà bị phạt tù là oan.

Tại bản kết luận điều tra, cáo trạng và án sơ thẩm đều kết luận các thương tích dẫn đến chết người của anh Hiếu đều do hai bị cáo gây ra. Các giám định viên trình bày tại tòa rằng, việc giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân dựa trên cơ sở hồ sơ bệnh án. Nguyên nhân chính dẫn đến nạn nhân tử vong là quá trình diễn biến chấn thương đầu, mặt, tổn thương nội sọ. Qua nhiều tháng điều trị cơ thể ngày càng suy kiệt dẫn đến nhiễm trùng vết mổ, viêm phổi.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của HĐXX, giám định viên cho biết không thể kết luận với các thương tích như ghi nhận đối với nạn nhân nếu không được cấp cứu kịp thời có dẫn đến tử vong hay không, cũng như việc bị cáo Khanh đánh nạn nhân một cái có dẫn đến chết người không.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa cho thấy nạn nhân từng điều trị tại một bệnh viện. Các phiếu khám chữa bệnh từ tháng 7/2023 do mẹ nạn nhân khai có nội dung: trước khi nhập viện 4 tháng bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não phải điều trị phẫu thuật. Tại tòa, vợ nạn nhân cũng cho biết chồng từng bị tai nạn giao thông nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể.

"Cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ ông Hiếu bị chấn thương vùng đầu, mặt dẫn đến tử vong có phải chỉ do bị cáo gây ra, hay do vụ tai nạn giao thông, hay lý do khác", đại diện VKS nói. Ngoài ra, tại bản tự khai của Sang thể hiện sau khi gọi điện thoại cho anh, Khanh cùng hai người đàn ông đến hiện trường và đánh anh Hiếu. Biên bản lời khai của vợ nạn nhân cũng thể hiện có 3 đến 4 người đàn ông đến đánh chồng bà té ngã.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Theo các luật sư bào chữa cho Khanh, thân chủ không phải là đồng phạm với Lê Đào Trung Thái Sang. Bị cáo chỉ đánh ông Hiếu một cái, không dẫn đến thương tích chết người. Luật sư đề nghị tòa tuyên hủy một phần bản án, tuyên bị cáo Khanh không phạm tội và đình chỉ vụ án đối với người này.

Sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Long An đồng quan điểm với VKS, cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ; các lời khai của bị cáo, đại diện người bị hại có mâu thuẫn với nhau... nhưng chưa được tòa sơ thẩm làm rõ.

Cụ thể, những thanh niên đi cùng Khanh là ai, có tham gia đánh vợ chồng ông Hiếu hay có nhìn thấy vụ việc xảy ra như thế nào không. Mặt khác, bị cáo Khanh khai sau khi đi cùng một người bạn đến nơi "chỉ đánh vào mặt anh Hiếu một cái", sau đó Sang đánh và đá bị hại thế nào bị cáo Khanh không biết.

Còn vợ nạn nhân khai Sang là người đánh ông Hiếu trước, sau đó mới tới Khanh. Lúc bà này chạy vô can ngăn cũng bị đánh trúng gây choáng nên không thấy gì thêm. Tuy nhiên, trong biên bản ghi lời khai trước đó, chị Hiếu lại kể rằng hai anh em cùng lúc xông vào đánh chồng mình.

Ngoài ra, tại bản kết luận điều tra Khanh khai đánh nạn nhân hai cái, nhưng cáo trạng và bản án sơ thẩm thể hiện Khanh chỉ đánh có một cái.

Theo HĐXX, các vấn đề trên cấp phúc thẩm không thể khắc phục được, nên cần tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Nam An