Điều tra lại vụ án lạm thu tiền đính chính hộ khẩu

Hà NộiVụ án lạm thu "phụ phí" đính chính hộ khẩu trong quá trình làm căn cước công dân bị TAND huyện Đông Anh trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại do thấy "dấu hiệu đồng phạm".

Quyết định trên được TAND huyện Đông Anh đưa ra ngày 23/6 sau hơn một giờ xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Lưỡng, 44 tuổi, người đang bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo khoản 1, điều 355, Bộ luật Hình sự. Vụ án từng được xét xử ngày 14/6 song hoãn do vắng luật sư bào chữa.

Tháng 3/2021, Công an huyện Đông Anh tổ chức cấp căn cước công dân tại nhà văn hóa thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, thu phí theo quy định từ 15.000 đến 35.000 đồng. Ông Nguyễn Tiến Điển, cán bộ công an xã Xuân Nộn, tập hợp 72 sổ hộ khẩu thiếu thông tin ngày tháng năm sinh để gửi Công an huyện Đông Anh đính chính, bổ sung và nhận lại để bàn giao cho dân.

Biết ông Lưỡng, Bí thư thôn Đường Yên, từng là công an viên, ông Điển nhờ trả giúp các sổ này. Cáo trạng xác định, ông Lưỡng sau đó báo qua loa phát thanh, nhắn tin trên nhóm chát với người dân trong thôn về việc ai đến nhận lại sổ đã đính chính cần nộp phí 150.000 đồng.

Việc trả sổ diễn ra tại nhà văn hóa thôn, ông Lưỡng đã thu của tiền của 68 hộ dân, tổng cộng hơn 10 triệu đồng.

Theo nhà chức trách cáo buộc hành vi thu tiền trái quy định của ông Lương có dấu hiêu của tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị người dân tố giác, ông Lưỡng đưa tiền cho ông Điển, nhờ mang tiền trả người dân.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Lưỡng tiếp tục khẳng định việc trả sổ và thu tiền đều do ông Điển nhờ. Toàn bộ tiền đã bàn giao toàn bộ cho Điển.

Bị cáo khai, đầu tháng 5/2020, được công an huyện Đông Anh báo tin rằng có đơn người dân tố cáo việc thu tiền sai. "Sau đó, anh Điển cùng hai phó công an xã Xuân Nộn gọi tôi lên hướng dẫn hành động thế nào cho có lợi. Họ bảo tôi xóa tài khoản zalo đi để không còn dấu vết gì, như vậy thì có lợi cho cả tôi và Điển", bị cáo khai.

Thẩm phán Nguyễn Thị Thu Thanh chất vấn: "Tại sao xóa tài khoản zalo của bị cáo lại có lợi cho cả bị cáo và ông Điển?". Ông Lưỡng trả lời "vì việc thu tiền là anh Điển nhờ tôi", và một công an viên xã Xuân Nộn đã giúp làm việc này.

Theo lời khai của bị cáo, tất cả người nộp tiền đều ký tên vào cuốn số tay của ông Điển.

Sáng nay, ông Điển có mặt tại tòa theo triệu tập với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, song chưa được HĐXX xét hỏi. Trước đó tại cơ quan điều tra, ông Điển phủ nhận mọi lời khai với nội dung như trên của ông Lưỡng.

Trả lời VnExpress, bị cáo Lưỡng nói "không kêu oan" song mong muốn cơ quan tố tụng xem xét toàn diện vụ án, "những ai liên quan đều cần phải nhận trách nhiệm".

Các bị hại không yêu cầu về mặt dân sự nhưng 65 người có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Lưỡng và xem xét lại các cá nhân liên quan vụ án.

