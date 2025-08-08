Điều tra chiêu trò phẫu thuật thẩm mỹ để 'thay tướng đổi vận'

Thanh HóaChủ thẩm mỹ viện quảng cáo khi thay đổi kích thước một số bộ phận trên cơ thể như má, mũi, tai… có thể đem đến công danh tài lộc để thu hút khách hàng.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở Phun xăm phong thuỷ Tuệ Nghiêm ở đường Nguyễn Du, phường Hạc Thành.

Thẩm mỹ viện Tuệ Nghiêm nằm ở vị trí đắc địa trên khu phố sầm uất bậc nhất Thanh Hoá hiện nay. Ảnh: Lam Sơn

6 chi nhánh khác thuộc hệ thống thẩm mỹ viện này tại các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên và Đà Nẵng đã bị công an khám xét. Nhà chức trách chưa công bố thông tin chi tiết về chủ mưu vụ án, song hơn 200 nghi can đã bị triệu tập, lấy lời khai.

Theo thượng tá Hoàng Văn Bình, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá, thẩm mỹ viện Tuệ Nghiêm được cấp phép thực hiện một số hoạt động phun xăm thẩm mỹ giản đơn. Tuy nhiên, quản lý cơ sở này đã đưa ra thông tin gian dối, không có thật như chấm thêm nốt ruồi phong thuỷ; thay đổi hình dáng, kích thước, màu sắc các bộ phận trên cơ thể như mày, môi, tai má... có thể giúp khách hàng cải thiện tài lộc, công danh, sức khoẻ, hạnh phúc gia đình.

Những chiêu thức quảng cáo này "khai cung tài lộc, thay tướng đổi vận, cải thiện công danh"... đã khiến nhiều khách hàng tin theo, tìm đến dùng dịch vụ. Nhiều người nộp khoản tiền lớn để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại 7 cơ sở của Tuệ Nghiêm.

Công an thông báo ai là bị hại của những cơ sở thẩm mỹ này hãy đến trình báo để được hỗ trợ giải quyết.

Lê Hoàng