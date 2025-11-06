Điều tra bổ sung vụ cựu cán bộ TAND Tối cao nhận thùng tiền 20 tỷ đồng

Hà NộiHĐXX cho hay còn nhiều tình tiết chưa thể làm rõ quanh vụ án cựu cán bộ TAND Tối cao nhận 20 tỷ đồng "chạy án", do đó trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Chiều 6/11, sau 2 ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội dự kiến tuyên án với 3 bị cáo Lê Nam, 36 tuổi, cựu cán bộ TAND Tối cao, và hai đồng phạm Nguyễn Thị Hạnh, 43 tuổi và Nguyễn Việt Anh, 54 tuổi, trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Song HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa, không công bố cụ thể vấn đề gì. Đây là lần thứ hai vụ án được tòa yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, sau lần đầu vào hồi tháng 7.

VKSND Hà Nội xác định, vụ lừa đảo xuất phát sau sự việc Công ty CP Tân Tân vay ngân hàng 106 tỷ đồng song mất khả năng thanh toán. Ngân hàng kiện Tân Tân, yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp.

Từ trái qua, bị cáo Việt Anh, Hạnh, Nam trước phiên xét xử. Ảnh: Danh Lam

Tháng 12/2017, ngân hàng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Biết bà Hồng cần nhờ người tác động giải quyết nhanh vụ kiện để lấy tài sản về, Việt Anh nói dối quen nhiều lãnh đạo cấp cao có thể giải quyết được. Bị cáo yêu cầu bà Hồng chuyển 5 tỷ đồng để đi quan hệ.

Tháng 12/2021, Việt Anh nói tìm được mối quan hệ "sân sau" của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà Hồng ra Hà Nội gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa.

Hai tuần cuối năm 2021, bà Hồng chuyển cho vợ chồng Nghĩa tổng 48 tỷ đồng. Nhận tiền, vợ chồng doanh nhân liên hệ với bị cáo Hạnh... Qua nhiều người, bà Hạnh được giới thiệu với bị cáo Lê Nam, khi đó là cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao.

Nam cho hay giải quyết được, yêu cầu chuyển 11 tỷ đồng. Bà Hạnh nói vợ chồng doanh nhân Nghĩa chuyển tiền. Nhưng nữ bị cáo chỉ đưa Nam 6 tỷ đồng, bảo được việc sẽ đưa nốt. Thực tế, bà Hạnh giữ lại 5 tỷ đồng chi tiêu cá nhân, cáo trạng nêu.

Nam sau đó nói muốn xong việc phải thêm 20 tỷ đồng nữa và đến thẳng công ty của vợ chồng Nghĩa tại Cầu Giấy, Hà Nội lấy.

Cáo trạng nêu, vợ chồng doanh nhân Nghĩa nhờ 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ 20 tỷ đồng vào hai thùng bìa carton và bê từ văn phòng xuống ôtô của Nam chờ sẵn trước sảnh tòa nhà.

Tháng 7/2022, Nam đòi chuyển nốt 5 tỷ đồng còn thiếu. Nhưng tiền đã tiêu hết, bà Hạnh nhượng 2 thửa đất cho Nam để bù. Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, bà Hạnh nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng bị từ chối.

Tháng 8/2023, sự việc được bà Hồng tố giác tới công an.

Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Nam gọi điện thoại cho Hạnh hướng dẫn "nhận tội một mình", không khai ra anh ta. Nam nói sẽ ở bên ngoài "lo công việc và chăm sóc con cho Hạnh" và hướng dẫn thay hết sim điện thoại. Từ đây, hai người chỉ liên lạc bằng sim rác.

Tranh luận quanh việc không truy tố vợ chồng doanh nhân Nghĩa

Tại tòa, bị cáo Nam thừa nhận hành vi, trong khi bà Hạnh và Việt Anh phân trần nhiều về động cơ, khẳng định không xuất phát từ ý đồ lừa đảo.

Việt Anh cho rằng vì quan hệ thân thiết, thực lòng muốn giúp bạn (bà Hồng) nên mới "cầm tiền chạy vạy". Hậu quả hôm nay do "đặt niềm tin sai người" nên việc không thành, tiền cũng không được trả lại. Bị cáo xin lỗi bà Hồng và nhận sai.

Bị cáo Hạnh nói không có mục đích nhận tiền để chiếm đoạt mà muốn lấy được dự án về để cùng đầu tư. Tiền cho người cần đưa, nhưng việc họ không làm và không trả lại cho khiến bà ta "không có cách nào khác được". Việc không thành, bị cáo không bỏ trốn mà đi đòi tiền, thậm chí bán nhà để đền nhưng "không xuể".

"Giờ họ phải trả lại tiền, bị cáo mới trả lại tiền cho bị hại được", bà Hạnh nói.

Trong khi đó, nạn nhân là bà Hồng cho rằng cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm khi không xử lý hình sự với vợ chồng doanh nhân Nghĩa. Bà khẳng định từ đầu đến cuối chỉ biết và chỉ đưa tiền cho bị cáo Việt Anh và vợ chồng Nghĩa. Bà không biết Hạnh hay Nam.

Việt Anh hứa hẹn có "người nhà là cốp to", dẫn đến gặp vợ chồng Nghĩa và được hứa hẹn "việc trong tầm tay, 20-30 ngày là xong", vì thế bà rất tin tưởng đưa số tiền lớn.

Khi bà yêu cầu trả lại tiền vì thấy không được việc, vợ chồng Nghĩa tuyên bố "tiêu hết rồi phải chờ lấy lại". Bà Hồng cho rằng Nam và Hạnh không trực tiếp giao nhận tiền với bà thì bị truy tố; còn "người rõ ràng cầm 48 tỷ đồng" là vợ chồng Nghĩa lại không liên đới, là không hợp lý.

Luật sư của bà Hồng cho rằng vợ chồng doanh nhân Nghĩa không có chức năng nhiệm vụ quyền hạn gì song chủ động đưa thông tin, cam kết có thể xử lý công việc, tạo niềm tin tuyệt đối cho bà Hồng giao số tiền đặc biệt lớn, là có dấu hiệu của lừa đảo. Việc không truy tố vợ chồng ông Nghĩa khiến 3 bị cáo Việt Anh, Hạnh và Nam "vô tình trở thành vai trò chính" là không thỏa đáng.

VKS đánh giá, vợ chồng Nghĩa tuy có đưa thông tin gian dối, nhưng bản chất thông tin này là tiếp nhận từ bà Hạnh. Dù là bên nhận 48 tỷ đồng từ bà Hồng, nhưng vợ chồng doanh nhân Nghĩa đã chuyển hết cho Việt Anh và Hạnh để lo việc, thực chất không chiếm đoạt, không hưởng lợi.

Thanh Lam