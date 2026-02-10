ItalyBan tổ chức Olympic Mùa đông Milano-Cortina 2026 mở cuộc điều tra sau khi hàng loạt VĐV phát hiện huy chương bị nứt, vỡ hoặc bung khỏi dây đeo.

Ngay cuối tuần khai mạc, những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lại trở thành nguồn cơn của một sự cố khó xử với ban tổ chức. Nhiều huy chương tại Olympic Mùa đông 2026 bị hỏng gần như lập tức, buộc ban tổ chức phải thừa nhận vấn đề và cam kết xử lý với mức độ quan tâm tối đa.

VĐV người Mỹ Breezy Johnson với HC vàng trượt tuyết tại Olympic Mùa đông Milano-Cortina, ngày 8/2/2026. Ảnh: Reuters

Người đầu tiên công khai sự việc là VĐV Mỹ Breezy Johnson, sau khi cô giành HC vàng nội dung trượt tuyết đổ đèo ngày 8/2. Theo Johnson, huy chương của cô bị nứt và mẻ chỉ ít phút sau lễ trao giải. "Tôi nhảy lên vì quá phấn khích, rồi nó gãy ra", cô nói, đồng thời giơ huy chương đã hỏng trước ống kính phóng viên.

Johnson không phải trường hợp cá biệt. VĐV trượt tuyết băng đồng người Thụy Điển Ebba Andersson cho biết huy chương của cô rơi xuống tuyết và vỡ làm đôi. Trong khi đó, thành viên đội biathlon tiếp sức hỗn hợp Đức Justus Strelow bị rơi HC đồng ngay trên sóng truyền hình, khi nhảy múa cùng đồng đội mừng thành tích. Strelow cố gắng gắn lại huy chương, nhưng nhanh chóng nhận ra một bộ phận nhỏ của khóa đã gãy và nằm dưới sàn.

Ở môn trượt băng nghệ thuật, Alysa Liu đăng video lên mạng xã hội cho thấy HC vàng nội dung đồng đội của cô đã tách rời khỏi dải ruy băng chính thức. "Huy chương của tôi không cần dây đeo", Liu viết nửa đùa nửa thật.

Điều tra bí ẩn huy chương Olympic Mùa đông dễ vỡ Những VĐV có huy chương bị hỏng.

Trước phản ứng của dư luận, Giám đốc điều hành phụ trách vận hành Olympic Milano-Cortina, ông Andrea Francisi xác nhận ban tổ chức đã nắm rõ tình hình. Ông cho biết các hình ảnh và video đều đã được xem xét. "Huy chương là giấc mơ của VĐV, nên mọi chi tiết phải hoàn hảo ngay khoảnh khắc trao giải", ông nói thêm. "Chúng tôi đang cố gắng làm rõ liệu có vấn đề kỹ thuật nào hay không. Ban tổ chức sẽ sớm tìm ra nguyên nhân".

Theo giải thích ban đầu từ ban tổ chức, nguyên nhân có thể không nằm ở phần kim loại của huy chương, mà từ dây đeo và cơ chế khóa an toàn. Dải ruy băng được thiết kế với hệ thống tự tách theo quy định pháp luật, nhằm tránh nguy cơ gây nghẹt thở nếu bị kéo mạnh. Tuy nhiên, chính cơ chế này lại có thể khiến huy chương bung ra khi VĐV nhảy, xoay người hoặc cử động mạnh trong lúc ăn mừng, dẫn đến rơi và hư hỏng.

Sự cố tại Milano-Cortina khiến nhiều người nhớ lại những tranh cãi tương tự ở Olympic Paris 2024, khi hàng trăm VĐV yêu cầu đổi huy chương vì bề mặt bị xỉn màu, rỉ sét, tạo những vết loang bị ví như da cá sấu. Theo thống kê, hơn 200 huy chương tại Paris phải thay mới, tương đương khoảng 4% số huy chương trao.

Hoàng An (theo Guardian, AP)