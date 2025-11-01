Điều tra người mẹ tàn nhẫn với con sơ sinh

Đăk LăkNguyễn Thị Lê, 42 tuổi, bị cáo buộc ném con trai mới sinh xuống giếng gây tử vong.

Ngày 1/11, Lê bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ về hành vi giết người.

Nguyễn Thị Lê lúc tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, hôm qua, công an phường Ea Kao nhận tin báo cháu bé một ngày tuổi bị mất tích. Lấy lời khai những người thân trong gia đình, lực lượng chức năng xác định Lê là thủ phạm.

Lê khai năm 2008 kết hôn với người đàn ông 45 tuổi, có 2 người con và sinh sống tại phường Ea Kao.

Tháng 2 năm ngoái, Lê quen và có thai với nhân tình. Sáng 31/10, sau khi sinh ra con trai, Lê nghĩ không đủ tiền nuôi cả 3 con nên bế đứa trẻ thả xuống giếng trong sân nhà.

Trần Hóa