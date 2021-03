Điều thú vị về máy điều hòa đầu tiên trên thế giới

Chiếc điều hòa không khí đầu tiên được tạo ra bởi Willis Haviland Carrier (Mỹ), năm 1902, nhằm giúp mực in khô nhanh hơn.

Năm 1902, Willis Haviland Carrier (26/11/1876 - 7/10/1950) đã chế tạo ra chiếc điều hòa không khí đầu tiên nhưng không nhằm mục đích làm mát. Carrier là kỹ sư tại một công ty xuất bản ở New York. Ông đã thiết kế một chiếc máy điều chỉnh được độ ẩm nhằm giúp mực in khô nhanh hơn mà không bị nhòe, đồng thời giúp giấy không bị dãn ra hoặc co lại vì nhiệt độ và độ ẩm trong không khí. Sáng chế của ông có khả năng làm mát không khí trong nhà mà vẫn duy trì được độ ẩm cần thiết. Phát minh của Willis Carrier đã làm thay đổi thế giới và cha đẻ của máy điều hòa không khí được vinh danh là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Đóng góp vào lĩnh vực vận tải

Năm 1914, từ phát minh vĩ đại này đã tạo ra hiệu ứng toàn cầu đưa điều hòa không khí Carrier hiện diện khắp nơi trên thế giới, từ Bắc Mỹ đến châu Á, châu Âu, Trung Đông, Trung và Nam Mỹ. Những năm đầu của thế kỷ 20, nhu cầu về vận tải tăng cao và Carrier đã có đóng góp trong lĩnh vực này. M.V Victoria trở thành tàu thủy đầu tiên trên thế giới được trang bị điều hòa không khí bởi Carrier năm 1931. Tiếp theo năm 1946, chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới được Carrier lắp điều hòa không khí ở San Antonio, bang Texas, Mỹ.

Chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới được trang bị điều hòa không khí Carrier ở San Antonio, Texas, Mỹ

Năm 1949, chiếc máy bay được trang bị điều hòa không khí đầu tiên trên thế giới thuộc về Pan American Airways. Chiếc Boeing Aircraft Stratocaster này sử dụng hai máy nén khí được Carrier chế tạo đặc biệt cho lĩnh vực vận tải hàng không.

Bảo tồn các công trình lịch sử

Năm 1998, Carrier góp phần thiết kế một tủ trưng bày giúp bảo quản xác ướp Inca 500 năm tuổi được phát hiện trên dãy Andes ở Peru. Các kỹ sư của Carrier chỉ mất chưa đầy ba tháng để thiết kế và chế tạo bộ sản phẩm nhằm giúp bảo tồn xác ướp mà thông thường sẽ mất khoảng hai năm. Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) của Carrier có thiết kế đặc biệt cũng được lắp đặt nhằm bảo vệ những kiệt tác của Michelangelo khỏi tình trạng xuống cấp ở nhà nguyện Sistine. Các thiết bị điều hòa không khí đo độ ẩm một cách chính xác được lắp đặt bên trong nhà nguyện ở khoảng cách 30 feet (hơn 9m) so với mặt sàn.

Carrier cung cấp giải pháp HVAC cho Nhà nguyện Sistine, Vatican, Italy.

Hạ nhiệt cho Thế vận hội mùa Hè Bắc Kinh 2008

Khi Bắc Kinh đăng cai tổ chức Thế vận hội quốc tế vào mùa Hè năm 2008, sân vận động quốc gia Bắc Kinh đưa vào hoạt động. Tại đây, hệ thống HVAC của Carrier được lắp đặt nhằm đem đến chất lượng không khí trong lành và mát mẻ cho hàng chục nghìn vận động viên và cổ động viên. Đại diện Carrier Corporation cho biết, hãng đã cung cấp đến 70% số dự án HVAC phục vụ cho công trình này.

Sân vận động Tổ Chim được trang bị giải pháp HVAC của Carrier.

Cũng theo vị đại diện này, Carrier là thành viên sáng lập của các Hội đồng Công trình Xanh toàn cầu, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới công bố loại bỏ CFC, một hợp chất của các chất hữu cơ bao gồm cacbon, clo và flo. Carrier sử dụng CO2 tái chế làm chất làm lạnh tự nhiên để giảm tác động của môi trường đối với vận tải biển. Thương hiệu này cũng duy trì tinh thần lãnh đạo của Willis Carrier trong việc đào tạo và giáo dục thông qua các chương trình đào tạo và Viện Phát triển bền vững của Carrier, đơn vị đào tạo lớn của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ về Tiêu chuẩn trong Thiết kế về Năng lượng và Môi trường (Leadership in Energy & Environmental Design - LEED).

Một trong 100 phát minh hay nhất 2020

Máy lọc không khí chế độ kép (Dual-Mode Air Scrubber) và Máy lọc không khí (Negative Air Machine) OptiClean của Carrier được vinh danh là một trong 100 Phát minh tuyệt vời nhất năm 2020 theo bình chọn của Tạp chí TIME của Mỹ. Theo đại diện Carrier, giải pháp này nhằm hỗ trợ phòng cách ly lây nhiễm tại các bệnh viện. Theo đó, OptiClean được xếp vào danh mục Chăm sóc Y tế trong bảng xếp hạng uy tín được Tạp chí TIME công bố hàng năm cho 100 phát minh góp phần giúp cuộc sống tốt đẹp, an toàn và thông minh hơn.