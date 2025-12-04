Điều tàu hàng 200 tấn chặn lũ bảo vệ cầu đường sắt ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài kết hợp xả điều tiết từ các hồ chứa thượng nguồn khiến nước sông khu vực Lâm Đồng dâng cao, gây ngập đường sắt Bắc Nam. Từ 8h30, tại khu gian Long Thạnh - Sông Lũy, nước ngập mặt ray 7-8 cm nên đơn vị quản lý hạ tốc độ tàu xuống 5 km/h để bảo đảm an toàn.

Nước tiếp tục dâng xiết, tràn tới gối và dầm cầu tại khu gian Ma Lâm - Long Thạnh. Cây cầu dài 50 m bắc qua sông Cái, hạ du hồ Sông Quao, đối mặt nguy cơ bị nước lũ uy hiếp nên ngành đường sắt quyết định phong tỏa khu gian, tạm dừng chạy tàu.

Điều tàu hàng 200 tấn ngăn nước cuốn trôi cầu đường sắt tại Lâm Đồng Nước chảy xiết tại cầu đường sắt Ma Lâm. Video: VNR

Đến 12h, bốn toa tàu hàng tải trọng gần 200 tấn được đưa lên cầu để tạo trọng lực giữ kết cấu; lực lượng chức năng trực chốt 24/24 tại các vị trí xung yếu. Trong thời gian phong tỏa, một số tàu khách và tàu hàng trên tuyến Bắc Nam có thể chậm hoặc điều chỉnh hành trình.

Đây là lần thứ 5 mùa mưa lũ năm nay ngành đường sắt phải dùng toa hàng án ngữ chống lũ, sau các cầu sông Thương (Bắc Ninh), Bạch Hổ và Giã Viên (TP Huế), Luật Lễ 1 và Luật Lễ 2 (Gia Lai).