Điều tàu cứu hành khách Đức gặp nạn trên biển

Đà NẵngNhận tin lúc rạng sáng, lực lượng cứu nạn điều phối tàu du lịch vào gần bờ, xuất tàu chuyên dụng đón đầu, đưa hành khách vào bờ cấp cứu.

0h04 ngày 14/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận tín hiệu khẩn từ tàu du lịch MEIN SCHIFF 6 (quốc tịch Malta), hành trình Quảng Ninh - Singapore. Khi đó tàu cách Đà Nẵng khoảng 215 hải lý.

Hành khách Giovanni De Villa (66 tuổi, quốc tịch Đức) trượt ngã bất tỉnh. Bác sĩ trên tàu chẩn đoán tổn thương lá lách, tắc mạch phổi, rối loạn nhịp tim - nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp chuyên sâu.

Nhân viên tàu SAR 274 chuyển bệnh nhân từ tàu xuống bờ. Ảnh: DNMRCC

Ngay trong đêm, Trung tâm báo động toàn hệ thống, phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng hải và Bộ đội Biên phòng xây dựng phương án cứu nạn. Tàu MEIN SCHIFF 6 được hướng dẫn đổi hướng, tăng tốc hành trình vào gần bờ theo điểm hẹn; đồng thời tàu SAR 274 sẵn sàng xuất phát đón đầu.

10h ngày 14/2, khi tàu khách đã rút ngắn đáng kể khoảng cách với đất liền, SAR 274 rời cảng Đà Nẵng, mang theo ê kíp bác sĩ chuyên khoa. Sau khi tiếp cận tại vị trí đã hiệp đồng, lực lượng cứu nạn đưa y bác sĩ sang tàu bạn.

Thời điểm này, bệnh nhân bất tỉnh, suy hô hấp, nghi chảy máu trong nặng. Sau xử trí ban đầu, nạn nhân được chuyển sang SAR 274 để hồi sức tích cực trên đường về bờ.

12h cùng ngày, tàu cập cảng, bàn giao bệnh nhân cho lực lượng chức năng và chuyển thẳng đến Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu.

Nguyễn Đông