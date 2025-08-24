Giải đua thuyền trên đảo Sumatra năm nay thu hút thêm khoảng 100.000 khán giả, sau khi điệu nhảy của một cậu bé trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Rayyan Arkan Dhika, 11 tuổi, ở huyện Kuantan Singingi, tỉnh Riau, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, sau khi một video dài 20 giây quay cảnh cậu nhún nhảy trên mũi thuyền lan truyền mạnh mẽ. Trong video, Rayyan đeo kính râm, đánh tay ra trước, về sau nhịp nhàng, trong khi các tay chèo hợp lực đưa con thuyền lướt nhanh trên sông Batang Kuantan.

Điệu nhảy của cậu bé 11 tuổi hút khách đến giải đua thuyền Indonesia Điệu nhảy của cậu bé 11 tuổi hút khách đến giải đua thuyền Indonesia. Video: YouTube

Video được quay từ giải đua thuyền truyền thống Pacu Jalur năm ngoái, nhưng gần đây mới thu hút sự chú ý, khi được lồng ca khúc Young Black & Rich của rapper Mỹ Melly Mike. Sự nổi tiếng của Rayyan đã góp phần thu hút thêm lượng lớn du khách nước ngoài đến với Pacu Jalur năm nay.

"Tôi đến xem Pacu Jalur vì muốn quay video và lan tỏa hình ảnh lễ hội ra thế giới", Duncan McNaught, du khách người Australia, nói với AFP. "Những tay chèo thật tuyệt vời. Tôi rất mong chờ lễ hội diễn ra".

Yuyun Kurnia, 38 tuổi, ở thành phố Medan trên đảo Sumatra, quyết định đến xem Pacu Jalur ngay khi biết về giải đấu qua Internet. Medan cách địa điểm tổ chức đua thuyền khoảng 17 giờ lái xe.

"Tôi muốn tận mắt chứng kiến Pacu Jalur", cô nói, thêm rằng cảm giác được xem trực tiếp "rất tuyệt vời".

Theo Bộ Du lịch Indonesia, Pacu Jalur năm ngoái thu hút 1,4 triệu lượt du khách và tạo ra nguồn thu 2,5 triệu USD cho kinh tế địa phương.

Ước tính giải đấu năm nay, kết thúc ngày 24/8, có thể thu hút 1,5 triệu lượt khách, trong đó du khách nước ngoài tăng đáng kể, Roni Rakhmat, lãnh đạo sở du lịch Riau, cho biết. Nguồn thu có thể nhảy vọt lên 4,6 triệu USD, khi chi tiêu bình quân của du khách gia tăng.

Theo website chính quyền địa phương, Pacu Jalur xuất hiện từ thế kỷ 17, khi các thuyền dài bằng gỗ gọi là jalur được dùng để vận chuyển người cùng hàng hóa. Những người lái thuyền thường thi xem ai đến chợ nhanh nhất và dần dần trở thành một cuộc đua thực sự.

Sau khi Indonesia giành độc lập năm 1945, Pacu Jalur được tổ chức vào tháng 8 hàng năm để mừng ngày quốc khánh 17/8. Jalur thường dài 25-40 m, có đội chèo 40-70 người. Pacu Jalur năm nay có 228 đội tham gia để cạnh tranh các giải thưởng với tổng trị giá khoảng 900 triệu rupiah (55.000 USD), trong đó giải vô địch là 140 triệu rupiah (hơn 8.500 USD).

Hai thuyền sẽ đua với nhau một lần trên quãng đường khoảng 1 km, đội thắng vào vòng kế tiếp. Mỗi thuyền có một vũ công, tiếng địa phương là anak joki. Thông thường, khi một thuyền vươn lên dẫn trước, vũ công sẽ đứng dậy và nhún nhảy để thông báo với các tay chèo và khán giả.

Điều này đồng nghĩa vũ công không được quá nặng, nhằm đảm bảo thuyền giữ cân bằng. Và nhiệm vụ của vũ công cũng không đơn giản.

"Đứng nhún nhảy trên thuyền như cậu bé đó không phải là dễ", Frima, 35 tuổi, người dân địa phương, nói. "Nếu bạn hỏi tôi liệu có dám thử thì câu trả lời là không".

Rayyan Arkan Dhika nhún nhảy trên thuyền trong cuộc đua ngày 21/8. Ảnh: AFP

Người dân địa phương rất vui khi sự nổi tiếng của Rayyan giúp thu hút thêm sự chú ý cho Pacu Jalur.

"Tôi thấy thật tuyệt khi một cậu bé ở độ tuổi đó gây dựng được hình ảnh cá nhân. Bằng điệu nhảy của mình, cậu bé đã giới thiệu Pacu Jalur cho cả thế giới", Naysila Ayunita Sari, 18 tuổi, nói.

Giới chức Indonesia đang tận dụng sức hút ngày càng lớn của lễ hội để nâng cao công tác tổ chức cũng như cải thiện vệ sinh môi trường trên sông, theo ông Roni. Cảnh sát và quân đội đã được triển khai để ngăn hoạt động khai thác vàng trái phép trên sông.

"Những năm trước hầu như không có mấy du khách nước ngoài đến Pacu Jalur. Giờ đây đã khác", Roni tiếp tục.

Với những người dân bản địa như Frima vốn đã xem cuộc đua từ khi còn bé, họ không nghĩ rằng giải đấu đến một ngày sẽ trở nên nổi tiếng và thu hút khách nước ngoài như hiện tại.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi ánh mắt sẽ dồn về nơi nhỏ bé ở tây Riau này", Frima nói. "Tôi tự hào vì Pacu Jalur giờ đây đã nổi tiếng khắp thế giới".

Như Tâm (Theo AFP, Channel News Asia)