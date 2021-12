Điều may mắn đến với nhà tôi trong hành trình chữa Covid

Sau tất cả, ông Trời quá ưu ái gia đình tôi, giờ mọi người trong nhà đều khỏe mạnh, chồng tôi dần hồi phục sức khỏe.

Năm Covid-19 thứ hai, giữa tháng tám, trước hai ngày Sài Gòn áp dụng lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố, chồng tôi có triệu chứng Covid, test nhanh dương tính. Thời gian này y tế thành phố quá tải, gia đình tôi chọn cách ly tại nhà, vợ chồng tôi chưa ai chích vaccine.

May mắn, tôi vẫn còn hai ngày để chuẩn bị những gì cần thiết cho gia đình mà khi đó có thể nghĩ ra: lương thực, thuốc, vitamin C, nguyên liệu để xông hàng ngày... Gia đình tôi lần lượt bị Covid, đầu tiên là chồng, sau đó hai đứa con, tôi là người bị cuối cùng. Trong quá trình điều trị tại nhà, mọi người may mắn được theo dõi và khám bệnh từ xa, các bác sĩ luôn theo sát cả nhà tôi để nắm diễn tiến của bệnh. Sau hai tuần chiến đấu với Covid, mọi người trong nhà dần khỏi bệnh. Nghe tin người anh kế vách vừa mất vì Covid, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau. Chúng tôi thật may mắn.

Sau khỏi bệnh, chồng tôi ho kéo dài, ai cũng nghĩ do di chứng của Covid, thời gian sẽ hết. Giữa tháng chín, sau một tháng nhiễm bệnh, chồng ho liên tục không dứt, hụt hơi, khó thở. Thành phố đang giãn cách, việc khám bệnh trở nên khó khăn, gia đình bốn người, hai đứa con còn nhỏ không biết xoay xở như thế nào. Lúc này sự may mắn mới thật sự đến với gia đình chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ, 8h tối hôm ấy, ba mẹ con mặc chiếc áo mưa đèo nhau trên xe máy, tìm đường qua quận kế bên, nơi gia đình em gái và ba má ở để gửi hai đứa trẻ. Trời mưa tầm tã, đường Sài Gòn không bóng người, khắp các ngả đều có rào chắn.

Chúng tôi tìm được một con hẻm có thể đi qua quận kế bên để đến nhà em gái. Có một bệnh viện tư gần nhà nhận khám, sau đó cấp cứu để điều trị cho chồng tôi. Anh bị tổn thương phổi nặng do Covid. Thật may mắn, chúng tôi nhập viện đúng lúc, gặp được nhóm bác sĩ điều trị giỏi, có tâm, đức; rồi người thân trong gia đình ở gần giúp đỡ rất nhiều. Bạn bè chỉ cần tôi nhắn: "Mày ơi..." là sẵn lòng hồi đáp. Cô chủ nhà nơi chúng tôi đang thuê cũng giảm tiền nhà, cho vợ chồng nợ.

Điều may mắn nhất mà chúng tôi không ngờ tới là trong quá trình phẫu thuật, điều trị, bác sĩ phát hiện trong đáy phổi của chồng có một túi khí bẩm sinh. Anh bị Covid đã làm túi khí phình to, chèn nửa phổi gây nên tổn thương. Bác sĩ kịp thời phẫu thuật, hút hết phần dịch còn lại trong phổi. Nếu không có lần chữa trị này, túi khí ngày càng lớn, sau này có thể gây ra những biến chứng xấu. Thật may mắn khi còn đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình. Mong chúng ta bình an vượt qua đại dịch lần này, may mắn trong cuộc sống.

Hồng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc