"Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách" kể về những quyển sách kỳ lạ trong thế giới giả tưởng, có cuốn chỉ dành cho người mang tâm hồn trẻ con.

Tác phẩm thuộc thể loại sách tranh do tác giả Naoki Matayoshi sáng tác và họa sĩ Shinsuke Yoshitake minh họa, ra mắt độc giả Nhật Bản năm 2022. Nội dung xoay quanh các ấn phẩm hiếm có nguồn gốc hoặc đặc điểm kỳ lạ trong vương quốc Sách. Đằng sau những chuyện hoang đường, mỗi tác phẩm gợi mở một góc nhìn về cuộc đời, thể hiện cách con người sống và yêu thương.

Bản tiếng Việt của "Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách" do dịch giả Min Trong Suốt chuyển ngữ, nhà xuất bản Dân Trí kết hợp First News phát hành cuối năm 2025. Ảnh: First News

Tập truyện mở đầu bằng hình ảnh một vị vua già say mê sách. Vì mắt không nhìn rõ, ông cử hai cận thần chu du khắp thế gian, giúp ông tổng hợp những giai thoại về sách. Một năm sau, họ trở về nhưng chỉ có 13 đêm để kể lại hành trình trước khi nhà vua băng hà.

Qua lời kể của hai nhân vật, một thế giới diệu kỳ mở ra nơi một quyển sách có thể chạy nhanh đến mức không ai đọc được, một cuốn chỉ mở ra trước kẻ luôn chìm đắm trong hận thù. Có tác phẩm bị bỏ xó đến mức không thể mở ra, hoặc có những trang giấy chỉ có thể đọc bằng tâm hồn trẻ thơ.

Hai vị quan cũng nghe nhiều câu chuyện cảm động như về một quyển sách hạnh phúc với vẻ ngoài sờn rách, vì nó hiểu đây là kết quả của những năm tháng được chủ nhân yêu thích, đọc đi đọc lại hàng nghìn lần. Họ còn biết một người cha viết nhiều mẩu chuyện đề cao nghị lực sống nhưng có cuộc đời tăm tối, không tìm thấy hy vọng trong đời thực. Dù ông bỏ dở tác phẩm, những gì ông sưu tầm và chính cách ông sống truyền động lực cho nhiều người.

Những trang sách đầu tiên của tập truyện. Ảnh: First News

Theo đơn vị xuất bản trong nước, tuyển tập sách trong vương quốc giả tưởng không chỉ kể những câu chuyện kỳ lạ, mà còn phản ánh cuộc đời. Cùng một cuốn, độc giả có thể có những trải nghiệm khác nhau, tùy vào thời điểm mỗi người đọc.

"Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách cho ta thấy: Sách không chỉ để đọc mà còn để cảm nhận, kết nối, lưu giữ ký ức, hy vọng tương lai; để cùng đau khổ, buồn vui, yêu thương, hướng thiện. Đọc sách, ta nhận ra có những quyển sách nhỏ bé nhưng chứa đựng những giá trị to lớn gấp nhiều lần trang sách. Ta thấy ở đó phản chiếu và chứa đựng cả cuộc sống nhân sinh. Ta sẽ cảm nhận cuộc đời mỗi con người cũng là một quyển sách; mỗi người đều có thể viết, kể về chính mình", trích lời giới thiệu sách.

Naoki Matayoshi sinh năm 1980, là một tác giả và diễn viên hài người Nhật. Năm 2015, anh ra mắt tiểu thuyết đầu tay tên Spark, giành giải Akutagawa - giải thưởng văn học uy tín của Nhật Bản cho những nhà văn trẻ. Một năm sau, Netflix chuyển thể tác phẩm thành phim.

Shinsuke Yoshitake sinh năm 1973, là tác giả kiêm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Nhật Bản. Anh có phong cách vẽ đơn giản, hài hước nhưng truyền tải nội dung sâu sắc. Các tác phẩm của Yoshitake được dịch sang 10 thứ tiếng, đoạt nhiều giải thưởng như Sách thiếu nhi nổi bật của năm do New York Times bình chọn cho quyển There Must Be More Than That! (2020). Hiện anh sống tại Nhật.

Phương Thảo