Điều kiện đảm bảo an toàn của ban công nhà chung cư?

Khi xây dựng nhà chung cư, pháp luật có bắt buộc điều kiện đảm bảo an toàn với ban công hay không? (Lý Thịnh)

Chủ đầu tư xây dựng không đúng quy định có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi tai nạn xảy ra, như trẻ em rơi từ ban công xuống đất hay không?

Luật sư tư vấn

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư mã số QCVN 04:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD, ban công là không gian có lan can bảo vệ, nhô ra khỏi mặt tường bao của nhà chung cư.

Tại Quy chuẩn 04 này, yêu cầu ban công nhà chung cư phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Rào, lan can ban công và lô gia, bao gồm cả chiều cao từ sàn đến mặt dưới lỗ cửa/bậu cửa sổ trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp không được nhỏ hơn 1,4 m.

- Ban công từ tầng 3 trở lên phải làm từ vật liệu không cháy.

- Các mảng lắp kính của ban công phải làm từ vật liệu không cháy hoặc cháy yếu.

Trường hợp ban công nhà chung cư xây dựng không đảm bảo các điều kiện nêu trên gây ra thiệt hại trong thực tế thì cư dân có thể yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại theo Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo tôi, khi nhận bàn giao căn hộ chung cư, cư dân cần kiểm tra kỹ lưỡng trước về chất lượng của nhà chung cư nói chung và ban công nói riêng, nếu chưa đạt yêu cầu thì từ chối nhận bàn giao và yêu cầu chủ đầu tư phải sửa lại, như vậy sẽ đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, tranh chấp về sau.

Đồng thời, theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam mã số QCXDVN 05:2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BXD, lan can cầu thang phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Vế thang, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can bảo vệ ở các cạnh hở.

- Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi lui tới, lan can cần đảm bảo các khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 0,1m; không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can.

- Chiều cao tối thiểu của lan can tại nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng là 1,4 m đối với lô gia và sân thượng ở các vị trí cao từ 9 tầng trở lên; vế thang, đường dốc là 0,9m; và 1,1m với các vị trí khác.

- Chiều cao tối thiểu của lan can tại nơi tập trung đông người là 0,8 m đối với 0,53 m trước ghế ngồi cố định; vế thang, đường dốc là 0,9m; và 1,1m với các vị trí khác.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TPnHCM