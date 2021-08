Điều kiện công nhận liệt sĩ với người hy sinh khi làm nhiệm vụ?

Người đang làm nhiệm vụ mà không may bị hy sinh thì trường hợp nào sẽ được công nhận là liệt sĩ? (Anh Bình)

Luật sư tư vấn

Căn cứ khoản 1 điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.

2. Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng.

3. Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch.

4. Hoạt động hoặc tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh.

5. Làm nghĩa vụ quốc tế.

6. Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh.

7. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

8. Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm.

9. Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

10. Mất tích trong trường hợp quy định nêu trên và được cơ quan có thẩm quyền kết luận không phản bội; đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ.

11. Do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định.

12. Do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, có bệnh án điều trị yết thương tái phát của bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong.

Căn cứ điều 15 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, chế độ đối với liệt sĩ, bao gồm: Tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt sĩ; truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" theo quy định của Chính phủ; hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng; liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM